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СпортФутбол

Медиакорпорация Китая не приняла извинений Мбаппе за шутку про Мао Цзэдуна

Медиакорпорация Китая (China Media Group, CMG) подтвердила приостановку трансляций матчей чемпионата Испании по футболу из-за инцидента с французским нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе. Об этом сообщает портал sport.es.
26 октября в социальных сетях появился ролик, на котором форвард отвечает на вопрос о любимом меме про себя. По словам Мбаппе, его «очень смешит картинка, где его лицо наложено на лицо китайского диктатора». Форвард имел в виду Мао Цзэдуна, шутки над которым в Китае считаются проявлением неуважения.
В ответ китайские компании Dongpeng Beverage и Mengniu разорвали рекламные контракты с 27-летним футболистом. Кроме того, Центральное телевидение Китая (CCTV) удалило из новостных приложений все материалы, связанные с футболистом. Француз выступил с заявлением, в котором отметил, что «его комментарий был неверно истолкован». Мбаппе «попросил прощения у всех, кого задели его слова».
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сказал, что Китай «высоко ценит принесенные им извинения». Однако в CMG подчеркнули, что слова футболиста «вышли за рамки свободы слова и оскорбили китайский народ». Кроме того, в Медиакорпорации заявили, что ждут извинений от мадридского «Реала».
Подробнее о скандале — в материале «Ъ» «Мао не покажется».

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент