Медиакорпорация Китая не приняла извинений Мбаппе за шутку про Мао Цзэдуна

В ответ китайские компании Dongpeng Beverage и Mengniu разорвали рекламные контракты с 27-летним футболистом. Кроме того, Центральное телевидение Китая (CCTV) удалило из новостных приложений все материалы, связанные с футболистом. Француз выступил с заявлением, в котором отметил, что «его комментарий был неверно истолкован». Мбаппе «попросил прощения у всех, кого задели его слова».