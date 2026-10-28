Африке открывают прием
«Синергия» расширит сеть образовательных центров и запустит колледжи рабочих профессий
«Синергия» намерена до конца 2028 года открыть в Африке десять российских образовательных центров при экспертной поддержке «Иннопрактики». Первые подразделения в Марокко и Нигерии будут помогать абитуриентам поступать в российские вузы. Проект продолжит работу партнеров в Индии и Китае, где такие центры уже действуют. Одновременно корпорация запускает на континенте сеть колледжей рабочих профессий, первый из которых откроется в Танзании.
Планы создания образовательных центров представили на сессии «Технологическая кооперация России и Африки в интересах общего развития», прошедшей в преддверии форума «Россия — Африка». Центры будут подбирать для абитуриентов университеты и программы с учетом их интересов и уровня подготовки, организовывать подготовительные занятия, помогать с оформлением документов и виз.
Африканский проект станет продолжением совместной работы «Синергии» и «Иннопрактики». В декабре 2025 года по инициативе корпорации и «Хаба Иннопрактики в Дели» открылось представительство в Нью-Дели. В мае 2026 года партнеры запустили образовательный центр в китайском Сямэне. Новые подразделения дополнят эту международную сеть.
Марокко станет площадкой для сотрудничества с франкоязычными государствами Северной и Западной Африки. По данным Минпросвещения России отмечается, что в российских вузах уже учатся более 4 тыс. граждан королевства. Центр в Нигерии, крупнейшей по населению стране Африки, наладит постоянную работу с местными абитуриентами, университетами и партнерами. Среди значимых для ее экономики направлений подготовки названы инженерия, информационные технологии, медицина и управление.
«Образовательные центры помогут связать возможности российских вузов с потребностями африканских партнеров. Нам важно, чтобы эта работа создавала основу для сотрудничества университетов, научных организаций и предприятий, а в дальнейшем — для совместных исследований и технологических проектов»,— отмечает первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова.
Развитие сети партнеры связывают с выполнением поручения президента России увеличить число иностранных студентов в российских вузах до 500 тыс. к 2030 году. Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов также рассчитывает на долгосрочный эффект образовательных связей. «За время учебы в России будущие специалисты знакомятся с нашей культурой, находят друзей и коллег. Такие связи сохраняются после выпуска и помогают развивать международное сотрудничество»,— говорит он.
Параллельно «Синергия» запускает в Африке сеть колледжей рабочих профессий — также при экспертной поддержке «Иннопрактики». Первое учебное заведение планируется открыть в Танзании в ноябре. О проекте сообщили на пресс-конференции, посвященной российско-африканским инициативам в преддверии форума «Россия — Африка».
Колледж будет готовить сварщиков, электриков, монтажников, механиков и специалистов швейного производства. Дополнительные программы и объем набора определят совместно с местными властями и работодателями с учетом потребностей регионов.
Подготовка ориентирована прежде всего на экономику Танзании. Работодатели будут участвовать в составлении учебных планов, организации практических занятий и стажировок, а также в трудоустройстве выпускников. В корпорации рассчитывают, что проект поможет стране сократить кадровый дефицит и снизить зависимость от привлечения работников из-за рубежа.
Отдельным направлением станет подготовка специалистов, которые планируют работать в России. Подбором иностранных работников и сопровождением их трудоустройства занимается кадровое агентство «Синергия». Оно организует отбор кандидатов, оформление документов в соответствии с законодательством обеих стран, переезд, обучение русскому языку и адаптацию. По данным корпорации, в 2026 году при ее содействии в Россию приехали более 1 тыс. иностранных работников.