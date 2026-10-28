Африке открывают прием

«Синергия» намерена до конца 2028 года открыть в Африке десять российских образовательных центров при экспертной поддержке «Иннопрактики». Первые подразделения в Марокко и Нигерии будут помогать абитуриентам поступать в российские вузы. Проект продолжит работу партнеров в Индии и Китае, где такие центры уже действуют. Одновременно корпорация запускает на континенте сеть колледжей рабочих профессий, первый из которых откроется в Танзании.