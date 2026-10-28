Саратовские муниципалитеты получат от нефтяных акцизов более миллиарда рублей

Министр дорожного хозяйства Саратовской области Федор Котельников сообщил, что законопроект предусматривает уточнение дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на нефтепродукты. Нормативы зачисления в местные бюджеты рассчитаны исходя из общего объема в размере 15% от указанного вида доходов консолидированного бюджета области, что соответствует уровню прошлых лет. Эти средства носят строго целевой характер и зачисляются в муниципальные дорожные фонды исключительно на содержание и ремонт местных автодорог.