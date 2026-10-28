Саратовские муниципалитеты получат от нефтяных акцизов более миллиарда рублей
Для каждого района размер рассчитают от протяженности дорог
В Саратовской области в 2027 году местные бюджеты смогут рассчитывать на 1,38 млрд руб. доходов от акцизов на нефтепродукты. Соответствующий законопроект был поддержан на заседании областной Думы.
Министр дорожного хозяйства Саратовской области Федор Котельников сообщил, что законопроект предусматривает уточнение дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на нефтепродукты. Нормативы зачисления в местные бюджеты рассчитаны исходя из общего объема в размере 15% от указанного вида доходов консолидированного бюджета области, что соответствует уровню прошлых лет. Эти средства носят строго целевой характер и зачисляются в муниципальные дорожные фонды исключительно на содержание и ремонт местных автодорог.
Размер дифференцированного норматива для каждого района рассчитывается исходя из доли протяженности местных дорог в данном муниципальном образовании в общей протяженности сети местных дорог на территории области. По данным Саратовстата, эта общая протяженность составляет почти 19,4 тыс. км.
«Получателями акцизов на нефтепродукты на территории области являются все 328 муниципальных образований, из них 3 городских округа, 1 муниципальный округ, 37 муниципальных районов, 37 городских поселений и 250 сельских поселений»,— уточнил глава профильного ведомства.
Согласно прогнозу, доходы от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты в 2027 году составят порядка 1,38 млрд руб. Для понимания масштаба: общий объем ассигнований дорожного фонда всей Саратовской области на 2027 год запланирован на уровне 13,8 млрд руб.