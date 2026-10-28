Оренбуржье намолотило более 2 млн тонн подсолнечника
Это стало рекордом для региона
Оренбургская область впервые вышла на рекордный показатель по намолоту подсолнечника. Как заявил губернатор Евгений Солнцев, на данный момент в хранилищах находится более 2 млн т.
Уборочная кампания в регионе подходит к завершению. По собранному объему выделился Ташлинский район с показателем 128,3 тыс. т. Еще более 100 тыс. т намолотили в Курманаевском, Новосергиевском и Октябрьском районах.
Максимальную урожайность продемонстрировал Северный район с показателем 17,4 ц/га. Еще в пяти районах региона показатель держится на уровне 15 ц/га и выше.
Параллельно завершается уборка кукурузы: на данный момент площади обмолочены на 80%, сбор составил 143,7 тыс. тонн при средней урожайности 36,4 ц/га.