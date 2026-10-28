В Саратовской области поддержат пострадавший от атак беспилотников бизнес

Постановлением Правительства Российской Федерации определена дополнительная категория пострадавших, имеющих право на льготы. К ней относятся лица, имеющие действующий договор о реализации товаров с ООО «Интернет Решения» и понесшие ущерб с августа текущего года. Объем ущерба определяется налоговым органом путем суммирования потерь от атак на обе площадки и должен составлять не менее 5% от дохода за 2025 год. Для лиц, зарегистрированных начиная с 1 декабря 2025 года, размер ущерба не имеет значения: для них достаточно самого факта его причинения. Перечень пострадавших формируется ежемесячно и направляется в Федеральную налоговую службу в дополнение к федеральным мерам по отсрочке уплаты налогов.