В Саратовской области поддержат пострадавший от атак беспилотников бизнес
Помощь может потребоваться около 1,7 тысяч предпринимателей
В Саратовской области предприниматели, понесшие ущерб от атак беспилотников на складские комплексы маркетплейсов, смогут рассчитывать на новые меры поддержки. По оценкам региональных властей, помощь может потребоваться около 1,7 тыс. местных предпринимателей. Соответствующий законопроект был поддержан на заседании Саратовской областной Думы.
Министр экономического развития Саратовской области Илья Емельянов сообщил о необходимости внесения изменений в некоторые законодательные акты региона. Предлагается установить налоговые преференции для налогоплательщиков, пострадавших в результате атак на партнеров ООО «Интернет Решения» (торговая площадка «Озон»). Законопроектом дополняются уже действующие аналогичные меры, принятые ранее для продавцов площадки «Вайлдберриз» после инцидентов в августе — сентябре 2026 года.
Постановлением Правительства Российской Федерации определена дополнительная категория пострадавших, имеющих право на льготы. К ней относятся лица, имеющие действующий договор о реализации товаров с ООО «Интернет Решения» и понесшие ущерб с августа текущего года. Объем ущерба определяется налоговым органом путем суммирования потерь от атак на обе площадки и должен составлять не менее 5% от дохода за 2025 год. Для лиц, зарегистрированных начиная с 1 декабря 2025 года, размер ущерба не имеет значения: для них достаточно самого факта его причинения. Перечень пострадавших формируется ежемесячно и направляется в Федеральную налоговую службу в дополнение к федеральным мерам по отсрочке уплаты налогов.
Законопроектом предлагается полностью освободить организации от налога на имущество за налоговый период 2026 года и от транспортного налога в отношении грузовых автомобилей. При этом освобождение организаций и физических лиц вводится за разные периоды: организации освобождаются от уплаты налога за 2026 год, а физические лица — за 2025 год. Также на 2026 год предлагается снизить ставки налога для плательщиков на упрощенной системе налогообложения: с 6% до 2% (объект «доходы») и с 15% до 7,5% (объект «доходы минус расходы»).
В качестве дополнительной меры финансовой поддержки пострадавший малый и средний бизнес может оформить льготные микрозаймы от регионального Фонда микрокредитования по ставке не более 3% годовых.