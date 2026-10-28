Уроженец Дагестана Эседулла Абачев стал сенатором от ЛНР
Эседулла Абачев, уроженец Дагестана, избран сенатором Совета Федерации от Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы РД.
Эседулла Абачев принимал участие во второй чеченской кампании, вооруженном конфликте в Южной Осетии, военной операции в Сирии и специальной военной операции. Под его командованием подразделения участвовали в освобождении Лисичанска.
В июле 2022 года указом президента России Эседулле Абачеву присвоили звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм при исполнении воинского долга.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что бывшего главу Дагестана Сергея Меликова наделили полномочиями сенатора от Брянской области.