Бывший глава Дагестана Меликов стал сенатором от Брянской области

Бывшего главу Дагестана Сергея Меликова наделили полномочиями сенатора от Брянской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Егор Ковальчук, следует из данных портала опубликования правовых актов Брянской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Брянской области Меликова Сергея Алимовича с 29 сентября 2026 года», — говорится в указе губернатора.

Тем же документом прекращены полномочия сенатора Вадима Деньгина, ранее занимавшего должность.

Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года по 4 мая 2026 года. В отставку он ушел по собственному желанию. Его обязанности с того момента исполняет бывший председатель Верховного суда республики Федор Щукин.

Константин Соловьев