Татьяна Ерохина стала зампредом правительства Саратовской области

Отвечая на вопросы депутатов, Татьяна Ерохина отметила, что пожилые люди, рожденные во время Великой Отечественной войны, пользуются различными мерами поддержки, но если будет принят соответствующий закон на федеральном уровне, то можно будет говорить о принятии закона о детях войны и на региональном уровне. Также ей поступили вопросы относительно льготного обеспечения лекарствами жителей области, диспансеризации участников СВО и мер соцподдержки.