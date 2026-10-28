Татьяна Ерохина стала зампредом правительства Саратовской области
Ее кандидатуру одобрил региональный парламент
Депутаты Саратовской областной думы согласовали кандидатуру Татьяны Ерохиной на должность заместителя председателя правительства. Ей предстоит курировать работу регионального министерства труда и соцзащиты, а также министерства здравоохранения.
На заседании думы кандидатуру Татьяны Ерохиной представил вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев. Он отметил, что госпоже Ерохиной предстоит отвечать за социальный блок: демографическую политику, здравоохранение, систему социальных гарантий, льгот и выплат, социальную защиту и развитие, государственную политику в сфере защиты и поддержки материнства и детства. Татьяна Ерохина была депутатом трех созывов областной думы, занимала пост главы администрации Волжского района.
Отвечая на вопросы депутатов, Татьяна Ерохина отметила, что пожилые люди, рожденные во время Великой Отечественной войны, пользуются различными мерами поддержки, но если будет принят соответствующий закон на федеральном уровне, то можно будет говорить о принятии закона о детях войны и на региональном уровне. Также ей поступили вопросы относительно льготного обеспечения лекарствами жителей области, диспансеризации участников СВО и мер соцподдержки.
В итоге пять депутатов воздержались, остальные проголосовали за согласование ее кандидатуры на пост зампреда правительства.