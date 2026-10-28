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Средняя Волга

Экопарк с гостиницей и спа появится на севере Астраханской области

В Астраханской области планируют создать экопарк «Лесной». Инвестплощадка под строительство объекта находится в Ахтубинском районе в 35 метрах от берега Ахтубы на границе с лесным массивом. Проект рекреационной зоны представило региональное минэкономразвития.
Рядом с горой Богдо и Баскунчаком создадут экопарк «Лесной»

Рядом с горой Богдо и Баскунчаком создадут экопарк «Лесной»

Минэкономразвития Астраханской области

Стоимость площадки, как указано в инвесткарте Астраханской области, составляет 24,5 млн руб. На участке площадью 8,3 тыс. кв. м планируется размещение гостиничного комплекса, спа, банкетного зала, бассейна, фудхолла и инфраструктуры для семейного отдыха. В экопарке появится здание площадью 1,6 тыс. кв. м. Коммуникации на площадке уже подведены.
По словам представителей минэкономразвития, экопарк имеет высокий туристический потенциал благодаря близости горы Богдо, озера Баскунчак и Богдинско-Баскунчакского заповедника.
Марина Окорокова