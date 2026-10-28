Экопарк с гостиницей и спа появится на севере Астраханской области

Стоимость площадки, как указано в инвесткарте Астраханской области, составляет 24,5 млн руб. На участке площадью 8,3 тыс. кв. м планируется размещение гостиничного комплекса, спа, банкетного зала, бассейна, фудхолла и инфраструктуры для семейного отдыха. В экопарке появится здание площадью 1,6 тыс. кв. м. Коммуникации на площадке уже подведены.