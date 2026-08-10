Politico: Мелони приходится оправдываться за поддержку Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сталкивается с необходимостью объяснять избирателям свою последовательную поддержку Украины на фоне предстоящих парламентских выборов, запланированных на 2027 год, сообщает газета Politico.

Вопрос военной и финансовой помощи Украине, пишет издание, вызывает все больше споров в итальянском обществе и становится значимой линией политического раскола. Представители партии «Лига», входящей в правящую коалицию вместе с партией Джорджи Мелони «Братья Италии», выступают за более мягкую позицию в отношении России и против увеличения оборонных расходов, а также продолжающейся военной поддержки Украины.

Оппозиционный политик Роберто Ванначчи, лидер партии «Национальное будущее», также призывает немедленно прекратить поставки оружия Украине и смягчить риторику в адрес России. Его подход значительно отличается от позиции Мелони, отмечает Politico.

Ситуация осложняется общественным мнением: опросы показывают равный рейтинг «Движения пяти звезд» и Демократической партии с блоком Джорджи Мелони, при этом поддержка дальнейшей военной помощи Украине остается низкой. Бывший премьер Джузеппе Конте призвал к переходу к переговорам с Россией вместо новых поставок оружия.

Министр обороны Итальянской республики Гуидо Крозетто подчеркнул критическую важность западной поддержки для выживания Украины в конфликте. В то же время, внутри правящей коалиции усиливаются разногласия по вопросам объемов и характера военной помощи, а также по вопросу возможного вступления Украины в Евросоюз.

В ответ на растущую критику премьер стала чаще фокусироваться на вопросах нелегальной миграции, пытаясь сместить внимание избирателей на внутренние проблемы. Однако тематика поддержки Украины остается одной из главных в предвыборной борьбе и отличает госпожу Мелони как от политических конкурентов, так и от партнеров по коалиции.