Помощь Украине рассорила итальянских левых

На этой неделе один из лидеров левого фланга Италии — глава «Движения пяти звезд» экс-премьер Джузеппе Конте — спровоцировал заметную политическую бурю. Он прямо допустил, что после парламентских выборов, намеченных на будущую весну, Рим может отказаться от дальнейшей военной помощи Украине. Это заявление возмутило как потенциальных союзников партии Конте — крупнейшую оппозиционную силу, левоцентристскую Демократическую партию, так и правящий крайне правый лагерь. Однако не исключено, что премьеру Джордже Мелони не удастся сохранить большинство за своей коалицией после выборов, и тогда ей придется брать в союзники крайне правую партию «Национальное будущее» во главе с бывшим генералом Роберто Ванначчи, который также выступает против оказания военной помощи Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джузеппе Конте

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Джузеппе Конте

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

На фоне других европейских стран военная помощь Италии Киеву выглядела крайне скромно: как следует из данных проекта Ukraine Support Tracker, который ведет Кильский институт мировой экономики, объем этой помощи составляет всего 0,17% ВВП. Однако в том, что касалось риторики, Рим неизменно находился в первых рядах команды поддержки Украины.

Заявление экс-премьера страны Джузеппе Конте, возглавляющего левое «Движение пяти звезд», о том, что дальнейшую военную помощь Украине в случае победы левоцентристов на следующих выборах, вероятно, придется пересмотреть, вызвало своего рода политическое потрясение.

В интервью итальянской газете La Stampa Конте, отметив, что его партия поддерживала оказание военной помощи Киеву, «поскольку существовал явный военный дисбаланс по сравнению с Россией», далее заявил, что сейчас Украина «располагает хорошо оснащенным военным арсеналом». В связи с этим партия будет «впредь воздерживаться от голосования за дальнейшие поставки, но при этом настаивать на переходе к переговорам (с Россией.— “Ъ”)».

Экс-премьер дал понять, что окончательное решение по вопросу о том, стоит ли продолжать оказание Киеву военной помощи, должны принять итальянские избиратели левого толка. Но не по итогам парламентских выборов, а еще до того — в ходе праймериз среди левого электората, на которых они должны определить, кто именно должен возглавить левоцентристскую коалицию на выборах. «Мы распутаем этот узел с помощью праймериз. Пусть решают итальянцы»,— заявил он.

Но такой волюнтаризм Конте пришелся не по душе крупнейшей левоцентристской силе — Демократической партии, которая собирается идти на выборы в коалиции с «Пятью звездами» и по-прежнему ведет кропотливые переговоры о сколачивании широкого альянса левых сил.

«Так это не работает. Сначала — программа, согласованная всем альянсом, а уже потом праймериз, поскольку победитель должен возглавить всю коалицию, а не только свою партию»,— поставила на место экс-премьера лидер демократов Элли Шляйн, явным образом рассчитывающая возглавить коалицию левоцентристов и в случае победы пересесть в кресло премьера Италии.

Ее однопартиец экс-министр обороны Лоренцо Герини высказался еще более резко. По его словам, Демократическая партия поддерживает Украину, поставляя ей вооружения, и «будет поддерживать Киев» и впредь. А если, мол, Джузеппе Конте своими необдуманными заявлениями «разрушит широкую коалицию (левоцентристов.— “Ъ”), то ответственность ляжет на него».

Нападки на Конте за идею отказаться от военных поставок Киеву и затеять переговоры с Москвой продолжились в лагере левых и на более мелком уровне. Сенатор Филиппо Сенси обвинил экс-премьера в продвижении пророссийской повестки дня и подрыве альянса, сенатор Симона Мальпецци заявила, что любой, кто стремится возглавить левоцентристское движение, «может стоять только» на стороне Киева.

Не обошли стороной высказывания лидера «Движения пяти звезд» и в правящем стане. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, являющийся также секретарем входящей в правящий блок партии «Вперед, Италия», саркастично предложил Конте «поинтересоваться у своего союзника, Демократической партии, разделяют ли они эту точку зрения». А затем не сдержался и накинулся на всех левых разом: «Пусть итальянские левые скажут нам, на чьей они стороне: украинского народа или Путина. За демократию они или за диктатуру».

Ироничность ситуации в том, что по итогам выборов (ориентировочно они должны пройти весной будущего года) правая коалиции премьера Мелони может утратить свое большинство, и для удержания власти не исключен вариант создания более широкой коалиции с недавно созданной ультраправой партией «Национальное будущее», которую возглавляет бывший генерал Роберто Ванначчи. А эта политическая сила открыто выступает против оказания военной помощи Украине.

Согласно обнародованным 3 августа данным недавних опросов общественного мнения, подготовленным Youtrend для SkyTg24, поддержка этой новой крайне правой партии уже выросла до 7,1%. И ее популярность продолжает расти.

А вот «Братья Италии» премьера Мелони хотя по-прежнему и лидируют в опросах с 26,7% голосов, но при этом медленно, но верно теряют избирателей — за неделю их рейтинг упал на 0,3 пункта, до самого низкого уровня с начала текущего парламентского срока в 2022 году.

Дела у их союзников по коалиции идут с переменным успехом: «Вперед, Италия» котируется на четвертом месте с 8% поддержки, «Лига» Маттео Сальвини остается после некоторого падения популярности на уровне 5,9%.

В целом правящая правоцентристская коалиция пользуется поддержкой 41,6% избирателей. А вот так называемый широкий круг партий, включающий демократов, «Пять звезд», центристскую группу «Италия Вива» бывшего премьер-министра Маттео Ренци и еще одну мелкую партию, получает по нынешним раскладам 44,3% голосов — правда, с оговоркой, что им удастся-таки достичь соглашения о создании альянса. А ввиду нынешней позиции «Пяти звезд» по Украине есть риск, что до праймериз среди левых возникнет серьезный раскол и до создания общего альянса они в итоге так и не дойдут.

Что же касается рядовых итальянцев, то они по большей части индифферентны к судьбе Украины. Среди крупных западноевропейских стран итальянцы меньше всего склонны поддерживать Киев: согласно результатам опроса YouGov, проведенного ранее в этом году, лишь 32% жителей Италии считают важной победу Украины над Россией.

Наталия Портякова