В Оренбурге обсудят повышение платы за ЖКУ на 17,47% с июля 2027 года
Заметнее всего в городе может подорожать обращение с ТКО
В Оренбурге готовятся согласовать предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги на 2027 год. С 1 июля он может составить 17,47%. Об этом сообщил депутат городского Совета Денис Батурин.
Больше всего может подорожать обращение с ТКО — на 123%: плата вырастет со 119 до почти 251 рубля с человека. Водоотведение может стать дороже на 20%, теплоснабжение — на 14%, электроснабжение — на 14,3%, горячая вода — на 12,6%.
При этом, как отмечает господин Батурин, прогнозируемый рост платы за коммунальные услуги в среднем по России составляет 11%, в области же этот показатель равен 13,1%. Согласно проведенным расчетам, если индекс согласуют, то одна квартира в Оренбурге будет платить на 1,8 тыс. руб. больше нынешнего.