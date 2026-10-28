В Оренбурге обсудят повышение платы за ЖКУ на 17,47% с июля 2027 года

При этом, как отмечает господин Батурин, прогнозируемый рост платы за коммунальные услуги в среднем по России составляет 11%, в области же этот показатель равен 13,1%. Согласно проведенным расчетам, если индекс согласуют, то одна квартира в Оренбурге будет платить на 1,8 тыс. руб. больше нынешнего.