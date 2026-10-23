Комиссия допустила трех кандидатов к конкурсу на пост мэра Ярославля

Алексея Михайлова, которому 36 лет, выдвинуло региональное отделение «Единой России» по предложению губернатора Михаила Евраева. В июне 2025 года господин Михайлов был избран главой Ярославского муниципального округа. До переезда в Ярославскую область он работал первым заместителем главы Мичуринска Тамбовской области. 45-летний Сергей Соловьев выдвинут Общественной палатой Ярославской области, заместителем председателя которой он также является. Андрей Бурьяноватый (65 лет) выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. С 1993 по 2019 год, а также в 2022 году господин Бурьяноватый руководил Избирательной комиссией Ярославля.