Комиссия допустила трех кандидатов к конкурсу на пост мэра Ярославля
Комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Ярославля допустила всех трех претендентов к дальнейшему участию в процедуре. Заседание комиссии состоялось 23 октября. Об этом сообщили в министерстве регионального развития Ярославской области.
На пост главы города претендуют глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов, председатель объединения организаций профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев и депутат Ярославской областной думы Андрей Бурьяноватый.
Алексея Михайлова, которому 36 лет, выдвинуло региональное отделение «Единой России» по предложению губернатора Михаила Евраева. В июне 2025 года господин Михайлов был избран главой Ярославского муниципального округа. До переезда в Ярославскую область он работал первым заместителем главы Мичуринска Тамбовской области. 45-летний Сергей Соловьев выдвинут Общественной палатой Ярославской области, заместителем председателя которой он также является. Андрей Бурьяноватый (65 лет) выдвинут региональным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. С 1993 по 2019 год, а также в 2022 году господин Бурьяноватый руководил Избирательной комиссией Ярославля.
Следующий этап процедуры — представление кандидатур губернатором Михаилом Евраевым муниципалитету Ярославля. Согласно действующему порядку, глава региона должен представить депутатам не менее двух кандидатов. Из их числа муниципалитет изберет мэра города.
Прямые выборы мэра Ярославля отменили в 2015 году. В сентябре 2026 года в устав города внесли изменения, закрепившие действующую процедуру избрания главы муниципалитета депутатами по представлению губернатора. Должность мэра стала вакантной после досрочного прекращения полномочий Артема Молчанова, избранного депутатом Госдумы. С 25 сентября временно исполняет полномочия главы города заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.