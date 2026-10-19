В Ярославле иногородним мэрам оплатят аренду жилья из бюджета
В Ярославле мэру города могут предоставить новую гарантию — компенсацию расходов на аренду жилья в размере до 55 тыс. руб. в месяц. Изменения в положение о гарантиях мэру внесла в муниципалитет мэрия областного центра.
Компенсация будет предоставляться, если у мэра нет места жительства в Ярославле. Возмещение будет производиться ежемесячно в размере фактических расходов на наем жилого помещения в пределах установленной суммы.
Как следует из пояснительной записки, новая гарантия предусмотрена законом Ярославской области от 13 мая 2026 года № 30-з. При максимальном размере выплаты расходы городского бюджета могут составить 660 тыс. руб. Региональный закон предполагает, что затраты местных бюджетов будут учтены при распределении дотаций из областного бюджета.
«В целом на реализацию предлагаемого проекта решения муниципалитета не потребуется выделения дополнительного финансирования из бюджета города Ярославля», — указано в пояснительной записке.
Право на компенсацию не будет распространяться на мэра, который сам или через членов семьи уже пользуется жильем в Ярославле по договору социального найма либо владеет жилым помещением в городе. Выплаты также прекратятся в случае окончания или досрочного прекращения полномочий, приобретения жилья в собственность или получения квартиры по договору соцнайма.
Вопрос о гарантиях будущего главы города рассматривается на фоне проходящего конкурса на должность мэра. Как сообщал «Ъ-Ярославль», прием предложений по кандидатам завершился 14 октября. На пост главы города претендуют три человека: глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов, председатель регионального объединения профсоюзов Сергей Соловьев, а также депутат областной думы Андрей Бурьяноватый.