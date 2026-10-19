В Ярославле иногородним мэрам оплатят аренду жилья из бюджета

Право на компенсацию не будет распространяться на мэра, который сам или через членов семьи уже пользуется жильем в Ярославле по договору социального найма либо владеет жилым помещением в городе. Выплаты также прекратятся в случае окончания или досрочного прекращения полномочий, приобретения жилья в собственность или получения квартиры по договору соцнайма.