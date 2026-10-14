Четыре департамента мэрии Нижнего Новгорода объединят в два
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил объединить четыре департамента в два и сократить штат мэрии на 10-15%, сообщили в администрации. Проект изменений будет вынесен на октябрьское заседание гордумы.
Планируемые изменения мэр пояснил необходимостью оптимизации расходов бюджета города и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях.
Департаменты развития предпринимательства и развития туризма, разделенные в 2022 году, вновь объединяют под руководством Александра Симагина. При их разделении вопросы предпринимательства курировала Наталья Федичева, которая недавно ушла в отставку.
Также объединят департаменты цифровой трансформации и информационных технологий. Исполняющим обязанности руководителя станет Андрей Столяров, который работает в должности и.о. директора департамента цифровой трансформации с начала 2026 года после ухода Марата Фатхуллина. Вторым департаментом с 2020 года руководит Ирина Макарова.
В мэрии добавили также, что департамент по соцполитике после выхода Галины Гуренко на пенсию возглавит замдиректора департамента культуры Татьяна Орлова.
О планах сокращения государственных и муниципальных чиновников области «Ъ-Приволжье» писал в июне. Источники сообщали, что такая задача поставлена областным правительством к октябрю в целях оптимизации расходов бюджета.