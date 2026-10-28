«Кыштымский лес» просят признать банкротом за долг 8,6 млн рублей
За последнее время это второй иск к компании
Межрайонная инспекция ФНС №4 по Республике Башкортостан требует признать банкротом ООО «Кыштымский лес». Долг указан в размере 8,6 млн руб. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Иск подан в Арбитражный суд Челябинской области. Налоговый орган просит включить во вторую очередь реестра требований задолженность по страховым взносам 4,6 млн руб., в третью очередь — почти 4 млн руб., в том числе долг по налогу 3,7 млн руб. и пени 289,7 тыс. руб. Также ведомство хочет назначить арбитражным управляющим члена Ассоциации антикризисных управляющих Алину Анисимову. Заявление принято к производству. Заседание по проверке его обоснованности назначено на 2 декабря 2026 года.
Ранее к «Кыштымскому лесу» был подан иск от Главного управления лесами Челябинской области. В нем ведомство просит обязать компанию провести санитарную вырубку до октября 2027 года на участках региона общей площадью 45 га, а также убрать неликвидную древесину и помочь естественному возобновлению роста деревьев.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кыштымский лес» зарегистрировано в Кыштыме в 2000 году, занимается производством пиломатериалов. Владельцами являются Александр Батин и Вадим Дулепов, генеральным директором — Сергей Батин. Выручка организации за 2025 год составила 214,4 млн руб., чистая прибыль — 7,4 млн руб. В портфеле компании также 38 гоконтрактов, в основном на тушение пожаров и возмещение финансовых затрат, связанных с ликвидацией возгораний.