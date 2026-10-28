«Кыштымский лес» просят признать банкротом за долг 8,6 млн рублей

Иск подан в Арбитражный суд Челябинской области. Налоговый орган просит включить во вторую очередь реестра требований задолженность по страховым взносам 4,6 млн руб., в третью очередь — почти 4 млн руб., в том числе долг по налогу 3,7 млн руб. и пени 289,7 тыс. руб. Также ведомство хочет назначить арбитражным управляющим члена Ассоциации антикризисных управляющих Алину Анисимову. Заявление принято к производству. Заседание по проверке его обоснованности назначено на 2 декабря 2026 года.