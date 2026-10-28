Махачкалинский суд признал банкротом архитектурное бюро «Три-А» с долгом в 37 млн рублей

В ходе анализа временный управляющий пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности предприятия, его финансовой неустойчивости и отсутствии имущества для покрытия судебных расходов. При этом признаки фиктивного и преднамеренного банкротства, а также основания для оспаривания сделок должника выявлены не были.