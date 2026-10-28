Махачкалинский суд признал банкротом архитектурное бюро «Три-А» с долгом в 37 млн рублей
Арбитражный суд Республики Дагестан признал банкротом ООО Архитектурное бюро «Три-А» и открыл в отношении компании конкурсное производство. Решение было принято после завершения процедуры наблюдения, введенной в апреле. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Конкурсным управляющим утвержден Алий Биджиев, член Союза «СОАУ «Альянс»». Рассмотрение отчета управляющего назначено на 12 апреля 2027 года.
Согласно материалам дела, инициатором банкротства выступило само архитектурное бюро. Суд ввел процедуру наблюдения в апреле 2026 года. В реестр требований кредиторов включена задолженность перед Верховным судом Республики Дагестан в размере 37,34 млн рублей, из которых 26,95 млн рублей составляет основной долг, а 10,39 млн рублей — неустойка. Задолженность была подтверждена постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2025 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Архитектурное бюро «Три А» зарегистрировано в 2007 году в Махачкале. Основной вид деятельности —деятельность в области архитектуры. Уставный капитал компании составляет 13 тысяч рублей. Учредитель — Ибрагим Ибрагимов. Выручка компании за 2024 год составила 25 тысяч рублей.
В ходе анализа временный управляющий пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности предприятия, его финансовой неустойчивости и отсутствии имущества для покрытия судебных расходов. При этом признаки фиктивного и преднамеренного банкротства, а также основания для оспаривания сделок должника выявлены не были.
Первое собрание кредиторов поддержало ходатайство управляющего о переходе к конкурсному производству. Суд установил признаки банкротства, предусмотренные статьей 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» — неспособность удовлетворить требования кредиторов в течение трех месяцев. Основания для введения финансового оздоровления, внешнего управления или утверждения мирового соглашения отсутствуют.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.