На Кубани почти 170 аграриев воспользовались кредитными каникулами

Помимо отсрочки платежей, для аграриев увеличили максимальный срок погашения займов до трех лет. По программе «Фермер» хозяйства могут получить льготные займы до 5 млн руб. под 0,1% годовых. Средства можно направлять на пополнение оборотных средств, оплату услуг и зарплат сотрудникам. По программе заявки на льготные займы подали 18 сельхозпроизводителей. Отмечается, что уже одобрены шесть заявок на общую сумму 23 млн руб.