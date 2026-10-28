На Кубани почти 170 аграриев воспользовались кредитными каникулами
В Краснодарском крае почти 170 сельхозпроизводителей воспользовались кредитными каникулами регионального Фонда микрофинансирования. Мера поддержки введена для фермеров, столкнувшихся с трудностями при реализации зерна из-за ограничений в работе портов Азово-Черноморского бассейна. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Помимо отсрочки платежей, для аграриев увеличили максимальный срок погашения займов до трех лет. По программе «Фермер» хозяйства могут получить льготные займы до 5 млн руб. под 0,1% годовых. Средства можно направлять на пополнение оборотных средств, оплату услуг и зарплат сотрудникам. По программе заявки на льготные займы подали 18 сельхозпроизводителей. Отмечается, что уже одобрены шесть заявок на общую сумму 23 млн руб.
Еще одна мера поддержки — субсидии на приобретение и внесение удобрений в размере 3 тыс. руб. на гектар. В общей сложности на дополнительные меры помощи аграриям в краевом бюджете предусмотрено около 6,3 млрд руб.