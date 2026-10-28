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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

На Кубани почти 170 аграриев воспользовались кредитными каникулами

В Краснодарском крае почти 170 сельхозпроизводителей воспользовались кредитными каникулами регионального Фонда микрофинансирования. Мера поддержки введена для фермеров, столкнувшихся с трудностями при реализации зерна из-за ограничений в работе портов Азово-Черноморского бассейна. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо отсрочки платежей, для аграриев увеличили максимальный срок погашения займов до трех лет. По программе «Фермер» хозяйства могут получить льготные займы до 5 млн руб. под 0,1% годовых. Средства можно направлять на пополнение оборотных средств, оплату услуг и зарплат сотрудникам. По программе заявки на льготные займы подали 18 сельхозпроизводителей. Отмечается, что уже одобрены шесть заявок на общую сумму 23 млн руб.
Еще одна мера поддержки — субсидии на приобретение и внесение удобрений в размере 3 тыс. руб. на гектар. В общей сложности на дополнительные меры помощи аграриям в краевом бюджете предусмотрено около 6,3 млрд руб.
Константин Соловьев