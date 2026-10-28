Губернатор Артамонов рассказал об атаке БПЛА на Липецкую область
За прошедшую ночь над Липецкой областью сбиты 45 беспилотников. Погибших нет. По состоянию на утро 28 октября за медицинской помощью обратился один человек. Госпитализация ему не потребовалась. В Липецке обломками БПЛА выбиты окна в многоквартирном доме. В одном из СНТ беспилотник упал на садовый участок рядом с домом. Еще одно падение БПЛА зафиксировано рядом с жилым домом в Данковском районе. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов.
«В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о сильном пожаре на промышленном предприятии. Она не соответствует действительности. Обломки БПЛА упали в посадках, возникло возгорание, которое сейчас локализовано»,— заявил глава региона.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что обломки БПЛА повредили 109 квартир в шести многоквартирных домах на улице Бунина в Липецке в субботу, 24 октября. Также пострадали 19 транспортных средств: шесть машин уничтожены, еще 13 получили повреждения.