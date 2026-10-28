Губернатор Артамонов рассказал об атаке БПЛА на Липецкую область

За прошедшую ночь над Липецкой областью сбиты 45 беспилотников. Погибших нет. По состоянию на утро 28 октября за медицинской помощью обратился один человек. Госпитализация ему не потребовалась. В Липецке обломками БПЛА выбиты окна в многоквартирном доме. В одном из СНТ беспилотник упал на садовый участок рядом с домом. Еще одно падение БПЛА зафиксировано рядом с жилым домом в Данковском районе. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов.