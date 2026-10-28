Москвичей предупредили о пробках до девяти баллов вечером 28 октября
В вечернее время 28 октября ожидаются пробки до восьми-девяти баллов в Москве из-за саммита «Россия — Африка» и временных перекрытий. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
В ведомстве напомнили, что с 10:00 сегодня до окончания мероприятия будет закрыто движение на улицах: Москворецкая, Тверская (от Тверского бульвара до Моховой улицы), Моховая (от Воздвиженки до Тверской), Охотный Ряд, Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда), Большая Никитская (от Романова переулка до Моховой), Ильинка и Варварка. Также будут перекрыты Новая и Старая площади, Москворецкая и Кремлевская набережные, Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты, Театральный и Китайгородский проезды.
С 16:00 до окончания первого дня саммита не будет движения на Волхонке и Ленивке, на Соймоновском проезде, а также на Пречистенской набережной (от Большого Каменного моста до Новокрымского проезда). Парковка запрещена на улице Варварка до конца дня 29 октября, то есть до завершения саммита. Основные площадки мероприятия — Гостиный двор и Большой Кремлевский дворец.
Водителям рекомендовали отложить поездки на машине, поскольку время в пути может увеличиться вдвое. Дептранс призвал москвичей воспользоваться метро, МЦК и МЦД.