Москвичей предупредили о пробках до девяти баллов вечером 28 октября

В ведомстве напомнили, что с 10:00 сегодня до окончания мероприятия будет закрыто движение на улицах: Москворецкая, Тверская (от Тверского бульвара до Моховой улицы), Моховая (от Воздвиженки до Тверской), Охотный Ряд, Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда), Большая Никитская (от Романова переулка до Моховой), Ильинка и Варварка. Также будут перекрыты Новая и Старая площади, Москворецкая и Кремлевская набережные, Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты, Театральный и Китайгородский проезды.