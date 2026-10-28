Глава Башкирии на месяц продлил выплаты контрактникам
Ранее выплаты продлевались до 31 октября
В Башкирии контрактникам продлят единовременные выплаты в 1 млн руб. до 30 ноября этого года. Соответствующий указ главы республики Радия Хабирова опубликован на официальном интернет-портале региона.
Изменения внесены в указ главы Башкирии от 26 апреля 2024 года «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу». В предыдущей версии документа выплаты продлевались до 31 октября.