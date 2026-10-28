В Самаре парк имени 60-летия Советской власти возвращают городу
Суд изъял спорные участки у частных владельцев
Кировский районный суд Самары постановил истребовать из незаконного владения земельные участки, входившие в состав территории Парка имени 60 летия Советской власти, и обязал ответчиков освободить территорию от некапитальных строений. Решение принято по иску первого заместителя прокурора Самарской области к ООО «Лагуна», частному лицу и региональным министерствам имущественных отношений и транспорта.
Спор касался земель в Кировском районе в границах Московского шоссе, улиц Алма Атинской, Стара-Загора и Ташкентской. Как установил суд, участок изначально был выделен городу для создания парка — на основании решения исполкома Куйбышевского горсовета 1977 года и распоряжения Совета Министров РСФСР 1983 года, которые запрещали приватизацию объектов общего пользования.
Однако в дальнейшем через цепочку сделок, включая размежевание и изменение вида разрешенного использования с «парка» на «спортплощадки», земли незаконно перешли в частную собственность. В итоге по мировому соглашению 2009 года участки были переданы ЗАО «АССПО», после чего они последовательно сменили владельцев.
Часть территории позднее была изъята для государственных нужд Самарской области: министерство транспорта и автомобильных дорог региона и ООО «Лагуна» заключили соглашение об изъятии, и участок передали ведомству в постоянное пользование. Тем не менее суд счел первоначальную приватизацию неправомерной и восстановил права муниципалитета.