В Самаре парк имени 60-летия Советской власти возвращают городу

Однако в дальнейшем через цепочку сделок, включая размежевание и изменение вида разрешенного использования с «парка» на «спортплощадки», земли незаконно перешли в частную собственность. В итоге по мировому соглашению 2009 года участки были переданы ЗАО «АССПО», после чего они последовательно сменили владельцев.