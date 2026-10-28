В Сочи предупредили об отключениях электроэнергии 28 октября
В Сочи сегодня, 28 октября, из-за плановых работ на энергооборудовании возможны временные ограничения электроснабжения. Работы запланированы с 7:00 до 19:00, сообщают «Сочинские электрические сети».
Ограничения могут затронуть села Лесное, Монастырь, Галицино, Кепша, Чвижепсе, Медовеевка, Калиновое Озеро, Воронцовка, Верхнерусское, Лоо, Солохаул, Отрадное, Разбитый Котел, Цыпка, Кроянское, Молдовановка и Дефановка, а также поселки Детляжка, Лазаревское, Новомихайловский и Октябрьский.
В список также вошли улицы Табачная, Подольская, Центральная, Гаражная, Жилищная, Харьковская, Хуторская и Пещеры, а также другие адреса в перечисленных населенных пунктах. В частности, ограничения возможны на улицах Целинной, Зенитной, Верещагинской, Красной, Мичурина, Виноградной, Калужской, Лесопарковой и Санаторной.
В поселке Детляжка под ограничения могут попасть улицы Лиловая, Часовая, Львовская, Алая, Рязанская, Финиковая и Оливковая. В районе Барановки и прилегающих территорий указаны улица Золотая, Армянский, Гвоздичный, Розовый и Цикламеновый переулки, улицы Античная, Армянская, Барановское шоссе, Братьев Еремян, Ленкоранская, Старокубанская и Черногорская.
В перечне также значатся Третья рота, Харциз первый и второй, СНТ «Каштан-2», ЖСТ «Слава» и «Чаевод», улица Звездная, переулок Крутой и улицы Калараш и Энтузиастов в Лазаревском.
В районе сел Цыпка и Кроянское, поселков Молдовановка, Дефановка, Новомихайловский и Октябрьский возможны ограничения на улицах Молодежная, Новая, Шаумяна, Кавказская, Кольцевой, Железнодорожная, Лесозаводская, Солнечная и Садовая.