В Сочи предупредили об отключениях электроэнергии 28 октября

В список также вошли улицы Табачная, Подольская, Центральная, Гаражная, Жилищная, Харьковская, Хуторская и Пещеры, а также другие адреса в перечисленных населенных пунктах. В частности, ограничения возможны на улицах Целинной, Зенитной, Верещагинской, Красной, Мичурина, Виноградной, Калужской, Лесопарковой и Санаторной.