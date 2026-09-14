ФСБ задержала 111 нелегальных оружейников в 43 регионах России

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявила 111 нелегальных изготовителей оружия в 43 регионах страны. Была пресечена деятельность 37 подпольных мастерских, изъято почти 300 единиц оружия, сообщил центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, задержанные причастны к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия. Из незаконного оборота изъяты 297 единиц огнестрельного оружия. В их числе 11 гранатометов, четыре пистолета-пулемета, шесть пулеметов, штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ и 92 тыс. патронов.

Оперативные мероприятия прошли в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, ДНР и ЛНР, Дагестане, Крыму, Якутии, Кабардино-Балкарии, Забайкальском, Красноярском и Пермском краях, а также в Амурской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Московской, Херсонской и Ярославской областях. Изъятое оружие направили на криминалистические исследования. По их результатам примут решение о возбуждении уголовных дел по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.