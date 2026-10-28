Объем выдач микрозаймов в Ставропольском крае уменьшился в два раза
Микрофинансовый рынок Ставропольского края показал самое резкое сжатие среди южнороссийских регионов: за первое полугодие 2026 года МФО заключили 3,5 тыс. договоров потребительских микрозаймов на общую сумму 47,8 млн руб. Объем выдач населению к аналогичному периоду 2025 года рухнул на 51%, число договоров — на 49%, сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.
Падение почти ровно в два раза по обоим показателям означает, что рынок розничных микрозаймов просто ополовинился — без всякой смены структуры выдач. Для сравнения: в Краснодарском крае выдачи за то же полугодие сократились на 27%, в Ростовской области — на 10%. Ставрополье, таким образом, становится полигоном, где регуляторные ограничения бьют по рознице сильнее, чем в регионах с более ёмким рынком, — при краевых масштабах уход даже небольшой группы заёмщиков статистически заметен.
Корпоративный сегмент, который в соседних регионах либо падал вместе с розницей, либо играл роль компенсатора, здесь остается системообразующим: объём микрозаймов бизнесу сократился лишь на 4% год к году, до 346,5 млн руб., при падении количества договоров на 15%, до 134. Бизнес, как и везде, стал брать реже, но крупнее: средний корпоративный чек вырос. И главное — корпоративные выдачи в 7 раз превышают розничные.