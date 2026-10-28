Объем выдач микрозаймов в Ставропольском крае уменьшился в два раза

Падение почти ровно в два раза по обоим показателям означает, что рынок розничных микрозаймов просто ополовинился — без всякой смены структуры выдач. Для сравнения: в Краснодарском крае выдачи за то же полугодие сократились на 27%, в Ростовской области — на 10%. Ставрополье, таким образом, становится полигоном, где регуляторные ограничения бьют по рознице сильнее, чем в регионах с более ёмким рынком, — при краевых масштабах уход даже небольшой группы заёмщиков статистически заметен.