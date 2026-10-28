Авария в Прикубанском округе Краснодара обесточила 36 подстанций и несколько десятков улиц
В Прикубанском внутригородском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Причиной стала сработка защиты на линии 6–10 кВ, из-за которой оказались отключены 36 трансформаторных подстанций.
Без света осталась масштабная территория — почти три десятка улиц и городских объектов. В перечень вошли улицы Абрикосовая, Андреевская, Артемовская, Владимирская, Грушевая, Екатеринодарская, Западный обход, Ивановская, Ильинская и Кизлярская.
Света лишился также участок по улице Красных Партизан — одной из крупнейших магистралей округа.
Под отключение попала целая система «линий» — линейных улиц, характерных для застройки Прикубанского округа: с 37-й по 43-ю включительно.
Затронуты и улицы восточной части периметра: Ленская, Лесопосадочная, Народная, Ольгинская, Семеновская, Средняя, Троицкая и Упорная.
Кроме того, без электричества остались объекты, обозначенные в перечне как МТФ и 2-е Отделение,— молочно-товарная ферма и территория бывшего сельхозподразделения, что указывает на попадание в зону аварии пригородной зоны.