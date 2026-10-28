Туристическая отрасль Дагестана за семь месяцев заработала 12,5 млрд рублей
Туристический сектор Дагестана наращивает обороты: объем услуг в отрасли за январь–июль 2026 года достиг 12,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства республики. В сфере занято почти 12 тыс. человек — цифра для региональной экономики заметная, учитывая, что туризм на Кавказе традиционно считался скорее сезонной подработкой, чем отраслью с измеряемым вкладом в валовой продукт.
Материальная база отрасли расширяется опережающими темпами. К началу октября в республике насчитывалось 1005 отелей, гостиниц и гостевых домов — на 113 объектов больше, чем годом ранее. Причем растет не только количество, но и качество: доля классифицированных средств размещения превысила 80% — показатель, которого северокавказский гостеприимный сектор ещё несколько лет назад не демонстрировал, особенно в секторе частных гостевых домов.
Двигателем масштабирования стала федеральная программа «Туризм и гостеприимство»: на развитие гостиничной инфраструктуры направлено 343 млн руб. Средства пошли на создание семи гостиниц из отдельных модулей — технология, позволяющая быстро наращивать номерной фонд без многолетнего капитального строительства. В модульных отелях уже оборудовано 180 номеров, еще 236 планируется ввести до конца текущего года. Таким образом, к концу года фонд быстровозводимых гостиниц вырастет более чем вдвое относительно уже сданного.