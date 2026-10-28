Туристическая отрасль Дагестана за семь месяцев заработала 12,5 млрд рублей

Материальная база отрасли расширяется опережающими темпами. К началу октября в республике насчитывалось 1005 отелей, гостиниц и гостевых домов — на 113 объектов больше, чем годом ранее. Причем растет не только количество, но и качество: доля классифицированных средств размещения превысила 80% — показатель, которого северокавказский гостеприимный сектор ещё несколько лет назад не демонстрировал, особенно в секторе частных гостевых домов.