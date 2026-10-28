Жительница Перми обвиняется в хищении 4,6 млн рублей с карты умершего отчима
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Следственным отделом ОМВД России «Краснокамский» завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Перми, обвиняемой в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В марте 2026 года 67-летняя жительница Краснокамска, ставшая наследницей после смерти сына, обнаружила, что с его банковского счета исчезли 4,6 млн руб. Пенсионерка сразу же обратилась с заявлением в полицию. Как установили полицейские, кражу совершила падчерица владельца счета. Еще при жизни мужчина открыл для нее банковскую карту с доступом к своему счету, на который перечислял небольшие суммы для проживания, оплаты коммунальных услуг и других необходимых нужд.
Крупная сумма денег находилась у мужчины на накопительном счете. Когда срок действия вклада истек, денежные средства автоматически перевелись на счет, доступный падчерице. Зная пароль от мобильного банка отчима, она зашла в его личный кабинет, перевела деньги на свои личные счета и распорядилась ими по своему усмотрению, купив в том числе автомобиль «Фольксваген». Обвиняемая полностью признала вину. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.