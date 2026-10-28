Жительница Перми обвиняется в хищении 4,6 млн рублей с карты умершего отчима

В марте 2026 года 67-летняя жительница Краснокамска, ставшая наследницей после смерти сына, обнаружила, что с его банковского счета исчезли 4,6 млн руб. Пенсионерка сразу же обратилась с заявлением в полицию. Как установили полицейские, кражу совершила падчерица владельца счета. Еще при жизни мужчина открыл для нее банковскую карту с доступом к своему счету, на который перечислял небольшие суммы для проживания, оплаты коммунальных услуг и других необходимых нужд.