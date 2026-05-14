Президент наградил разработчиков «Тополя» и «Булавы»
Владимир Путин 13 мая посетил Московский институт теплотехники (МИТ), где разрабатывались межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». В ходе визита президент вручил коллективу института орден «За доблестный труд». Награду от имени МИТ получил генеральный конструктор предприятия Герой России Юрий Соломонов.
Во время выступления перед сотрудниками господин Путин заявил, что Россия продолжит создавать ракетные комплексы, способные преодолевать «все современные и перспективные системы ПРО». Он также сообщил о дальнейшем развитии стратегических ядерных сил страны и напомнил, что активная разработка новых стратегических комплексов началась после выхода США из Договора по ПРО в 2002 году.
В МИТ создавались комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», составляющие основу мобильной группировки ракетных войск стратегического назначения, а также морская баллистическая ракета «Булава» для атомных подводных лодок проекта 955 «Борей». С 1997 по 2009 год МИТ возглавлял Юрий Соломонов, руководивший рядом программ института. Сейчас предприятие входит в структуру госкорпорации «Роскосмос».
Визит Владимира Путина в МИТ состоялся на следующий день после официального объявления об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат», разработанной Государственным ракетным центром имени Макеева, который также входит в структуру «Роскосмоса».