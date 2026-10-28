Стоимость долгостроя на улице КИМ в Перми снизилась на 35 млн рублей
Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» снова выставила на торги земельный участок с недостроенной многоэтажкой на ул. КИМ, 14. Об этом сообщается на сайте фонда. Начальная цена снизилась на 35,9 млн руб. по сравнению с предыдущими торгами, которые были объявлены в сентябре, и составляет 143,6 млн руб.
Объект незавершенного строительства передается в собственность с правом на земельный участок площадью 0,2 га. Разрешение на строительство действует до 15 мая 2027 года. Проектом предусмотрено строительство жилого дома на 112 квартир, высотой 16 этажей. Общая площадь долгостроя составляет 9 тыс. кв. м, жилая площадь — 5,6 тыс. кв. м. Торги будут проведены на электронной площадке «Росэлторг», заявки на участие принимаются до 16 ноября.
Возведение дома на ул. КИМ, 14, было начато в 2010 году застройщиком ООО «Инвестиционная компания “Город-строй”». В 2019 году объект внесли в реестр проблемных. В 2021 году права на достройку этого дома передали краевому фонду защиты прав дольщиков. По результатам проведенного фондом обследования недостроя были сделаны выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, указывающими на деформационные процессы. Тогда в региональном минстрое решили не завершать строительство дома, а дольщикам выплатить компенсации.
В октябре 2024 года краевое минимущество выдало Фонду развития территорий разрешение на завершение долгостроя. В региональном минстрое поясняли, что по состоянию на начало 2025 года фонд готовил документацию для продажи земельного участка и объекта незавершенного строительства по ул. КИМ, 14, на торгах. Инвестор, который приобретет имущество, самостоятельно примет решение о целесообразности завершения строительства дома.