Стоимость долгостроя на улице КИМ в Перми снизилась на 35 млн рублей

Возведение дома на ул. КИМ, 14, было начато в 2010 году застройщиком ООО «Инвестиционная компания “Город-строй”». В 2019 году объект внесли в реестр проблемных. В 2021 году права на достройку этого дома передали краевому фонду защиты прав дольщиков. По результатам проведенного фондом обследования недостроя были сделаны выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, указывающими на деформационные процессы. Тогда в региональном минстрое решили не завершать строительство дома, а дольщикам выплатить компенсации.