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Нефть всему голова

И. о. президента Венесуэлы Родригес впервые встретилась с Трампом

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес встретилась с президентом США Дональдом Трампом впервые после захвата американцами президента Николаса Мадуро. Это произошло на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере энергетики. Сама госпожа Родригес написала в соцсети, что встреча была «исторической», хотя никакой конкретной информации о встрече не сообщалось.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес слушает выступление президента США Трампа на Генассамблее ООН (22 сентября 2026 года)

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес слушает выступление президента США Трампа на Генассамблее ООН (22 сентября 2026 года)

Фото: Yuki Iwamura / AP

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес слушает выступление президента США Трампа на Генассамблее ООН (22 сентября 2026 года)

Фото: Yuki Iwamura / AP

Незадолго до отъезда в Нью-Йорк венесуэльской делегации во главе с госпожой Родригес источники Reuters сообщили, что своей главной задачей в ООН представители Каракаса видят повышение инвестиционной привлекательности Венесуэлы. По итогам встречи Дельси Родригес с Дональдом Трампом венесуэльский лидер намекнула, что в целом это удалось.

«Мы провели историческую встречу с президентом США Дональдом Трампом, с которым обсудили укрепление двусторонних отношений между нашими странами и продвижение повестки дня по сотрудничеству в стратегических областях, таких как энергетика, горнодобывающая промышленность, безопасность»,— написала она в соцсети Х по итогам встречи. Никаких других сообщений не последовало ни со стороны Каракаса, ни со стороны Вашингтона.

Между тем главное событие в инвестиционном сотрудничестве двух сторон произошло незадолго до начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Венесуэла заключила с США сделки по нефтедобыче сроком на 25 лет, которые предусматривают разработку 17 месторождений нефти на территории страны с целью увеличить добычу до 1,5 млн баррелей в сутки.

СМИ сообщали, что Венесуэла планирует забирать в бюджет всего по $19 с каждого проданного барреля при базовой цене $65, но тем не менее это принесет стране, ослабленной американскими санкциями и страдающей в последние годы от тяжелейшего экономического кризиса, до $209 млрд.

16 сентября американская компания Continental Resources подписала меморандум с венесуэльской PDVSA по разработке блока Аякучо-2 в поясе Ориноко, где нефтяные запасы оцениваются в 30 млрд баррелей. По данным Reuters, инвестировать в нефтяной сектор намерена и компания Chevron. При этом, похоже, Венесуэла стремится привлечь к разработке нефти на своей территории не только американцев. Так, СМИ сообщали о соглашениях с компаниями из Катара, Испании, Италии и других стран. А на днях госпожа Родригес заключила меморандум о взаимопонимании с французским гигантом TotalEnergies.

Стратегию по развитию страны с помощью нефтяного сектора госпожа Родригес использует в своей политической риторике.

По информации венесуэльской администрации, после катастрофического падения экономики на 75% во время президентства Мадуро новые нефтяные сделки должны обеспечить взрывной рост ВВП — на 12%.

Временный президент обещала направить все полученные от реализации соглашений миллиарды на тотальную реанимацию страны: восстановление разрушенной инфраструктуры, создание тысяч рабочих мест, перезапуск промышленности, социальные выплаты. При этом она подчеркивает, что Венесуэла сохраняет право собственности и суверенитет над своими ресурсами: пункт об этом содержится в конституции страны.

Однако критики Родригес утверждают, что после ухода Мадуро с поста президента ситуация в стране к лучшему не изменилась, а соглашения с американцами являются, по сути, кабальными: контроль над валютной выручкой остается у Вашингтона, а для того, чтобы потратить деньги из транзитных фондов, требуется разрешение Госдепа США.

К тому же Вашингтон, отменив персональные санкции против госпожи Родригес в апреле этого года, не стал отменять саму законодательную базу экономических рестрикций против Каракаса, в том числе ограничения в отношении компании PDVSA и финансового сектора. Вместо этого Белый дом разово выдает лицензии или точечные разрешения для конкретных корпораций.

Спустя восемь месяцев после ареста Мадуро экономическая ситуация в стране действительно остается удручающей: в августе 2026 года показатели годовой инфляции составили 534,2%.

А официальная минимальная зарплата в Венесуэле законодательно заморожена на уровне 130 суверенных боливаров в месяц — это всего около 25–38 американских центов.

Июньское же двойное землетрясение, в результате которого погибло более 5 тыс. человек, вскрыло отсутствие государственной инфраструктуры и отсутствие даже нормально функционирующих спасательных служб. По разным оценкам, только на базовую реконструкцию Венесуэлы сейчас требуется от $12 млрд до $15 млрд.

Оппоненты Делси Родригес также утверждают, что никаких подвижек в сторону продвижения демократии и укрепления прав человека в стране также нет. Незадолго до открытия Генассамблеи независимая миссия ООН по установлению фактов в Венесуэле выпустила доклад, в котором говорилось о том, что в стране продолжаются пытки и скрытые аресты несогласных. А популярная лидер оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо и вовсе не смогла вернуться в страну, предприняв три попытки и по морю, и по воздуху. Подконтрольные нынешней власти пограничники просто ее физически не пустили, сообщали венесуэльские СМИ, но Белый дом в преддверии встречи Трампа с Родригес не стал акцентировать на этом внимание.

Ну а пока Родригес находилась в штаб-квартире ООН, рядом со зданием в Нью-Йорке собралась группа венесуэльских протестующих, которые призывали к проведению срочных выборов в стране. «Новое лицо — тот же режим»,— гласил один из лозунгов.

Ксения Байгарова

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