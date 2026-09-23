Нефть всему голова

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес встретилась с президентом США Дональдом Трампом впервые после захвата американцами президента Николаса Мадуро. Это произошло на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере энергетики. Сама госпожа Родригес написала в соцсети, что встреча была «исторической», хотя никакой конкретной информации о встрече не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес слушает выступление президента США Трампа на Генассамблее ООН (22 сентября 2026 года)

Фото: Yuki Iwamura / AP Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес слушает выступление президента США Трампа на Генассамблее ООН (22 сентября 2026 года)

Фото: Yuki Iwamura / AP

Незадолго до отъезда в Нью-Йорк венесуэльской делегации во главе с госпожой Родригес источники Reuters сообщили, что своей главной задачей в ООН представители Каракаса видят повышение инвестиционной привлекательности Венесуэлы. По итогам встречи Дельси Родригес с Дональдом Трампом венесуэльский лидер намекнула, что в целом это удалось.

«Мы провели историческую встречу с президентом США Дональдом Трампом, с которым обсудили укрепление двусторонних отношений между нашими странами и продвижение повестки дня по сотрудничеству в стратегических областях, таких как энергетика, горнодобывающая промышленность, безопасность»,— написала она в соцсети Х по итогам встречи. Никаких других сообщений не последовало ни со стороны Каракаса, ни со стороны Вашингтона.

Между тем главное событие в инвестиционном сотрудничестве двух сторон произошло незадолго до начала недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Венесуэла заключила с США сделки по нефтедобыче сроком на 25 лет, которые предусматривают разработку 17 месторождений нефти на территории страны с целью увеличить добычу до 1,5 млн баррелей в сутки.

СМИ сообщали, что Венесуэла планирует забирать в бюджет всего по $19 с каждого проданного барреля при базовой цене $65, но тем не менее это принесет стране, ослабленной американскими санкциями и страдающей в последние годы от тяжелейшего экономического кризиса, до $209 млрд.

16 сентября американская компания Continental Resources подписала меморандум с венесуэльской PDVSA по разработке блока Аякучо-2 в поясе Ориноко, где нефтяные запасы оцениваются в 30 млрд баррелей. По данным Reuters, инвестировать в нефтяной сектор намерена и компания Chevron. При этом, похоже, Венесуэла стремится привлечь к разработке нефти на своей территории не только американцев. Так, СМИ сообщали о соглашениях с компаниями из Катара, Испании, Италии и других стран. А на днях госпожа Родригес заключила меморандум о взаимопонимании с французским гигантом TotalEnergies.

Стратегию по развитию страны с помощью нефтяного сектора госпожа Родригес использует в своей политической риторике.

По информации венесуэльской администрации, после катастрофического падения экономики на 75% во время президентства Мадуро новые нефтяные сделки должны обеспечить взрывной рост ВВП — на 12%.

Временный президент обещала направить все полученные от реализации соглашений миллиарды на тотальную реанимацию страны: восстановление разрушенной инфраструктуры, создание тысяч рабочих мест, перезапуск промышленности, социальные выплаты. При этом она подчеркивает, что Венесуэла сохраняет право собственности и суверенитет над своими ресурсами: пункт об этом содержится в конституции страны.

Однако критики Родригес утверждают, что после ухода Мадуро с поста президента ситуация в стране к лучшему не изменилась, а соглашения с американцами являются, по сути, кабальными: контроль над валютной выручкой остается у Вашингтона, а для того, чтобы потратить деньги из транзитных фондов, требуется разрешение Госдепа США.

К тому же Вашингтон, отменив персональные санкции против госпожи Родригес в апреле этого года, не стал отменять саму законодательную базу экономических рестрикций против Каракаса, в том числе ограничения в отношении компании PDVSA и финансового сектора. Вместо этого Белый дом разово выдает лицензии или точечные разрешения для конкретных корпораций.

Спустя восемь месяцев после ареста Мадуро экономическая ситуация в стране действительно остается удручающей: в августе 2026 года показатели годовой инфляции составили 534,2%.

А официальная минимальная зарплата в Венесуэле законодательно заморожена на уровне 130 суверенных боливаров в месяц — это всего около 25–38 американских центов.

Июньское же двойное землетрясение, в результате которого погибло более 5 тыс. человек, вскрыло отсутствие государственной инфраструктуры и отсутствие даже нормально функционирующих спасательных служб. По разным оценкам, только на базовую реконструкцию Венесуэлы сейчас требуется от $12 млрд до $15 млрд.

Оппоненты Делси Родригес также утверждают, что никаких подвижек в сторону продвижения демократии и укрепления прав человека в стране также нет. Незадолго до открытия Генассамблеи независимая миссия ООН по установлению фактов в Венесуэле выпустила доклад, в котором говорилось о том, что в стране продолжаются пытки и скрытые аресты несогласных. А популярная лидер оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо и вовсе не смогла вернуться в страну, предприняв три попытки и по морю, и по воздуху. Подконтрольные нынешней власти пограничники просто ее физически не пустили, сообщали венесуэльские СМИ, но Белый дом в преддверии встречи Трампа с Родригес не стал акцентировать на этом внимание.

Ну а пока Родригес находилась в штаб-квартире ООН, рядом со зданием в Нью-Йорке собралась группа венесуэльских протестующих, которые призывали к проведению срочных выборов в стране. «Новое лицо — тот же режим»,— гласил один из лозунгов.

Ксения Байгарова