Путин ограничил распространение информации о российском ТЭК

Президент Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к определенной информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Документ устанавливает перечень таких сведений и порядок доступа к ним. Указ опубликовала пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Меры приняты «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»,— написано в документе.

В перечень вошла информация об экспорте товаров энергокомпаниями, включая наименование, цену, объем, продавцов, покупателей и транспорт. Кроме того, запрещается распространять сведения о маршрутах и направлениях поставок, координатах складов. Ограничена публикация таможенной статистики об экспорте товаров энергокомпаниями, а также объемов производства НПЗ. В перечень также вошла информация о биржевых сделках с топливом.

Документ запрещает распространять указанную информацию в СМИ и интернете. Исключение составляют сведения, раскрываемые самим юрлицом о своей деятельности. Компании смогут предоставлять доступ к информации из перечня на основании соглашения с получателем сведений. Получить доступ к информации, публикуемой госорганами в рамках своих компетенций, можно в порядке, который предусмотрен законодательством, отмечается в документе.