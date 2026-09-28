Путин ограничил распространение информации о российском ТЭК
Президент Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к определенной информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Документ устанавливает перечень таких сведений и порядок доступа к ним. Указ опубликовала пресс-служба Кремля.
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Меры приняты «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»,— написано в документе.
В перечень вошла информация об экспорте товаров энергокомпаниями, включая наименование, цену, объем, продавцов, покупателей и транспорт. Кроме того, запрещается распространять сведения о маршрутах и направлениях поставок, координатах складов. Ограничена публикация таможенной статистики об экспорте товаров энергокомпаниями, а также объемов производства НПЗ. В перечень также вошла информация о биржевых сделках с топливом.
Документ запрещает распространять указанную информацию в СМИ и интернете. Исключение составляют сведения, раскрываемые самим юрлицом о своей деятельности. Компании смогут предоставлять доступ к информации из перечня на основании соглашения с получателем сведений. Получить доступ к информации, публикуемой госорганами в рамках своих компетенций, можно в порядке, который предусмотрен законодательством, отмечается в документе.
Новый режим переводит сведения о поставках и топливных операциях из публичного информационного поля в формат выборочного доступа. Компания может раскрыть данные о своей деятельности сама или передать их конкретному получателю по соглашению, а сведения, публикуемые госорганами, выдаются в порядке, установленном законом. Поэтому открытая оценка отдельных экспортных и топливных операций становится менее полной, даже если сами данные не исчезают из оборота.
Ранее правила допускали более широкий выбор со стороны бизнеса: в сентябре 2022 года российским компаниям с обращающимися на бирже акциями разрешали самостоятельно определять перечень раскрываемой информации, включая инсайдерскую, либо полностью отказаться от публикации до конца того года. В ноябре 2023 года структуры из утвержденного президентом списка должны были уведомлять Центробанк о данных, которые они не хотят раскрывать; новая конструкция закрепляет не только возможность ограничить публикацию, но и отдельные процедуры предоставления закрытой информации.