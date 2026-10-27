Владимир Путин провел Форум стран—экспортеров газа

Теперь-то понятно, что в это время Владимир Путин решил проговорить с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом. (Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о том, что именно господин Стубб может стать тем самым посредником от ЕС на переговорах о мире между Россией и Украиной, о котором грезят евродипломаты. Впрочем, это все до обидного неточно.) Видимо, разговор этот оказался для российского президента настолько важным, что решено было сдвинуть церемонию встречи гостей форума на целый час. В конце концов, здесь-то все свои.