Владимир Путин провел Форум стран—экспортеров газа
27 октября президент России Владимир Путин провел Форум стран—экспортеров газа, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что такого единомыслия не встретишь даже на слетах партии «Единая Россия». А потому, что в отличие от участников слетов, участникам Форума есть что терять.
Запах газа ощущался на дальних подступах к форуму его экспортеров. Так, в торговом центре «Афимолл», от которого до Центра международной торговли (ЦМТ), где Владимир Путин должен был уже начинать встречать гостей, метров 500, не работал, конечно, интернет. Две девушки в характерном магазине Wolford недоумевали, да что ж такое.
— Вы разве не знаете, что происходит в полукилометре от вас?
— А что? Что-то где-то происходит?!
Они были искренне уверены, что все самое интересное может происходить только у них в магазине.
— А ничего, что рядом с вами начинают заседать два десятка глав государств? — поинтересовался я.
— Ах, это...— разочарованно сказала одна девушка.
— Вообще-то этого в городе давно не было,— сказал я.— Неужели вам все равно?
— Ой, ну приехали и уехали!.. А вот почему интернета нет — это вопрос!
Нет, все было бессмысленно.
Спросите, что я-то в такой день делал в магазине Wolford? Нужда пригнала, если коротко.
В ЦМТ как раз поджидали всех этих людей. Фотографам дали команду занимать фотопозицию, они заняли, изготовились, а что толку? Никого не было больше часа.
Теперь-то понятно, что в это время Владимир Путин решил проговорить с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом. (Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о том, что именно господин Стубб может стать тем самым посредником от ЕС на переговорах о мире между Россией и Украиной, о котором грезят евродипломаты. Впрочем, это все до обидного неточно.) Видимо, разговор этот оказался для российского президента настолько важным, что решено было сдвинуть церемонию встречи гостей форума на целый час. В конце концов, здесь-то все свои.
Фотокорреспонденты развлекались тем, что без остановки снимали девушку и молодого человека из протокола, которые раз в 15 минут приходили на место фотографирования и разглаживали приклеенные к полу таблички с фамилиями лидеров государств. Таблички эти отклеивались и топорщились, и девушка с молодым человеком как будто бы любовно гладили их (словно гладить больше нечего), на радость фотографам.
Наконец Владимир Путин появился, и Форум стран—экспортеров газа ФСЭГ стартовал.