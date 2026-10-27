Эмин Агаларов стал владельцем кинокомпании «АГ Филмс»

У самого господина Агаларова есть опыт работы с медийными активами. Так, он развивал медиахолдинг Zhara Media (телеканал «Жара TV», радиостанция «Жара FM», музыкальный лейбл Zhara Music и журнал ОК!). Собственную музыкальную карьеру Эмин Агаларов начал в 2006 году. В 2017 году бывший топ-менеджер Warner Music в России Бахтияр Алиев (музыкант Bahh Tee) запустил лейбл Siyah Music, который в 2018 году в партнерстве с Эмином Агаларовым перешел в Zhara Music (в числе артистов были Slava Marlow, Idris & Leos, Jony и др.). В 2021 Warner Music Group купила лейбл Zhara Music со всем каталогом. В марте 2022 года Warner Music Group объявила о приостановке своей деятельности в России. В марте 2026 года господа Алиев и Агаларов стали совладельцами нового ООО «Жара Мьюзик», перезапустив проект.