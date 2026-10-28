Спор «Роснано» и «Фармсинтеза» об эстонском активе дошел до Верховного суда
Верховный суд РФ (ВС) решит, законно ли компания «Фармсинтез» в 2024 году продала своему же гендиректору — гражданину Израиля — эстонского производителя лекарств «Кевельт» всего за €225 тыс. Сделку оспорила госкомпания «Роснано» как акционер «Фармсинтеза», указав, что за нее не проголосовало нужное число членов совета директоров. Арбитражные суды нарушений не нашли, но теперь спор рассмотрит высшая инстанция.
История началась в феврале 2024 года, когда совет директоров «Фармсинтеза» семью голосами из девяти одобрил продажу эстонской дочерней структуры — завода «Кевельт» своему председателю Дмитрию Генкину. Сам он как заинтересованное лицо на заседании не голосовал, еще один человек воздержался. В сентябре того же года господин Генкин — на тот момент временно возглавлявший «Фармсинтез» — выкупил предприятие за €225 тыс., по цене независимой оценки от августа 2023 года. При этом продавец получил десятилетний опцион на обратный выкуп актива по той же стоимости с учетом согласованных инвестиций.
ПАО «Фармсинтез» зарегистрировано в 1996 году во Всеволожском районе Ленобласти. За 2026 год компания уже второй раз столкнулась с угрозой банкротства. В сентябре она погасила налоговую задолженность, тогда в дело вступала прокуратура, опасавшаяся вывода активов с учетом иностранного гражданства председателя совета директоров (см. “Ъ” от 20 сентября). А в конце октября эстонская VioKey Promedbioscience Tech Invest уведомила о намерении подать заявление о банкротстве «Фармсинтеза» из-за долга в 76 млн руб. Эстонский завод «Кевельт» сейчас находится в предбанкротном состоянии.
«Роснано», владеющее 25% акций «Фармсинтеза», сочло договор о продаже «Кевельта» незаконным. В ноябре 2024 года госкомпания обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, потребовав признать сделку недействительной, вернуть акции «Фармсинтезу», а деньги — господину Генкину. Истец утверждал, что сделку не одобрили в соответствии с уставом и она причинила вред «Фармсинтезу»: якобы цена была сильно заниженной, поскольку эстонская дочерняя компания «давала существенную долю экспортной выручки» — до 25% в 2023 году. Дмитрий Генкин (гражданин Израиля, проживающий в Италии) возражал, что продажа была нужна, чтобы защитить эстонский бизнес от антироссийских санкций.