Спор «Роснано» и «Фармсинтеза» об эстонском активе дошел до Верховного суда

История началась в феврале 2024 года, когда совет директоров «Фармсинтеза» семью голосами из девяти одобрил продажу эстонской дочерней структуры — завода «Кевельт» своему председателю Дмитрию Генкину. Сам он как заинтересованное лицо на заседании не голосовал, еще один человек воздержался. В сентябре того же года господин Генкин — на тот момент временно возглавлявший «Фармсинтез» — выкупил предприятие за €225 тыс., по цене независимой оценки от августа 2023 года. При этом продавец получил десятилетний опцион на обратный выкуп актива по той же стоимости с учетом согласованных инвестиций.