Регионы предложили снизить порог входа в единый льготный режим для МСП
«Арктическая» комиссия Госсовета, возглавляемая губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, на заседании 27 октября концептуально поддержала правительственный законопроект о создании ЕТОР на Дальнем Востоке и в Арктике — при условии его доработки. Как следовало из дискуссии, регионы больше всего беспокоит высокий порог инвестиций для входа в новый префрежим.
Цель запускаемой с 1 января 2027 года ЕТОР — обеспечить единый порядок применения льгот для инвесторов при сохранении действующих условий для тех, кто уже получил ранее статус резидента действующих режимов (ТОР, Свободный порт Владивосток, Арктическая зона РФ). Подготовленный Минвостокразвития законопроект предусматривает, что для получения налоговых льгот (в частности, по налогу на прибыль, землю и имущество) минимальный объем капвложений по проекту должен составить 100 млн руб. Сейчас порог инвестиций для получения статуса резидента Арктической зоны составляет 1 млн руб., для дальневосточных ТОР и Свободного порта — всего 500 тыс. руб.
Как сообщил Андрей Чибис, комиссия пришла к выводу, что необходимо предусмотреть разные требования к проектам, поскольку важно сохранить льготный режим работы в Арктике и на Дальнем Востоке и для малого и среднего бизнеса. Он предложил в рамках ЕТОР «сделать два направления с набором дифференцированных преференций». Для крупных инвестпроектов порог оставить на уровне 100 млн руб., а для малого и среднего бизнеса — установить 10 млн руб.