Регионы предложили снизить порог входа в единый льготный режим для МСП

Цель запускаемой с 1 января 2027 года ЕТОР — обеспечить единый порядок применения льгот для инвесторов при сохранении действующих условий для тех, кто уже получил ранее статус резидента действующих режимов (ТОР, Свободный порт Владивосток, Арктическая зона РФ). Подготовленный Минвостокразвития законопроект предусматривает, что для получения налоговых льгот (в частности, по налогу на прибыль, землю и имущество) минимальный объем капвложений по проекту должен составить 100 млн руб. Сейчас порог инвестиций для получения статуса резидента Арктической зоны составляет 1 млн руб., для дальневосточных ТОР и Свободного порта — всего 500 тыс. руб.