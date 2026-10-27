Структура трейдера Traxys пытается вернуть лицензию на добычу олова в ЕАО

ООО «Ресурсы Малого Хингана» (РМХ) оспаривает отзыв лицензий на разведку и добычу олова в Еврейской автономной области. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Приморского края от 23 октября по иску компании к Департаменту по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу. РМХ просит признать недействительным решение от июня 2026 года о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензиям на хвостохранилище Хинганского месторождения, а также на месторождения Березовское и Центральное. Срок действий этих лицензий — 2031–2041 годы.