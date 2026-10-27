Структура трейдера Traxys пытается вернуть лицензию на добычу олова в ЕАО
ООО «Ресурсы Малого Хингана» (РМХ) оспаривает отзыв лицензий на разведку и добычу олова в Еврейской автономной области. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Приморского края от 23 октября по иску компании к Департаменту по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу. РМХ просит признать недействительным решение от июня 2026 года о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензиям на хвостохранилище Хинганского месторождения, а также на месторождения Березовское и Центральное. Срок действий этих лицензий — 2031–2041 годы.
РМХ принадлежит люксембургской Traxys Europe S.A., структуре международного торговца металлами, минералами и сырья Traxys Group. Как сказано в отчетности РМХ за 2025 год, крупными акционерами Traxys выступают американская инвестиционная компания Carlyle и траст американского инвестора Луи Мура Бэкона, основателя хэдж-фонда Moore Capital Management.
С апреля 2020 года РМХ приостановила деятельность. Как поясняется в отчетности, все банки, которые обслуживают РМХ попали под санкции, потому Traxys Europe S.A. не может перечислить компании денежные средства, а в отсутствие достаточной выручки РМХ полностью зависима от предоставленного учредителем финансирования. В 2022 году арбитражный суд ввел по заявлению РМХ в компании процедуру наблюдения.
Тем не менее, сказано в отчетности, результаты геологоразведочных работ «обнадеживают и только увеличивают» интерес учредителей к проекту.