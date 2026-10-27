Стоимость закупок в сфере рекламы растет быстрее их количества
Закупки бизнеса и государства в сфере рекламы, маркетинга и медиа в январе—сентябре выросли на 6,8%, до 44,9 тыс., а суммарная начальная максимальная цена контракта (максимальная сумма, которую заказчик готов потратить на закупку) — на 24%, до 89 млрд руб., следует из совместного анализа «РосТендера» и PR-агентства Glava. 49,2% процедур за период относились к госзакупкам по 44-ФЗ, 17,1% — к закупкам госкомпаний по 223-ФЗ, 30,2% приходилось на смешанные площадки (те, на которых размещаются как госорганизации, так и коммерческие компании) и 3,5% — на коммерческие площадки.
Исследование основано на сравнении тендеров за январь—сентябрь 2025 и 2026 годов. «РосТендер» агрегирует данные популярных тендерных площадок. В исследовании выделены четыре основных направления: оборудование и материалы для рекламы; размещение материалов в печатных изданиях; услуги в области рекламы и маркетинга, включая digital; услуги теле- и радиовещания, включая размещение рекламы в эфире.
В «Контур.Фокусе» также видят рост суммы всех закупок в сфере рекламы, медиа, PR-деятельности за январь—сентябрь на 26,3% год к году. В «Контур.Фокусе» говорят о сокращении закупок по 44-ФЗ и росте закупок по 223-ФЗ. У бизнеса закупки выросли, но снизилась их суммарная и средняя цена. В компании объясняют, что динамика госзакупок по 44-ФЗ связана с укрупнением лотов и их централизацией: «Государственные и муниципальные заказчики чаще объединяют разрозненные запросы в один контракт». Динамика закупок по 223-ФЗ объясняется расширением круга заказчиков, так как в 2026 году стало больше компаний и госкорпораций, которые закупают рекламу через конкурентные процедуры. Что касается бизнеса, в «Контур.Фокусе» говорят, что динамика закупок там отражает экономию и перестройку рекламных стратегий бизнеса: «Компании продолжают закупать услуги, но чаще выбирают небольшие, измеримые и короткие контракты вместо крупных годовых соглашений».