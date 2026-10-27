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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Волга

Прокурор обратил внимание на состояние инвестклимата Ульяновской области

Во вторник, 27 октября, в Ульяновске состоялось расширенное заседание коллегии региональной прокуратуры, на котором обсуждались вопросы надзора за исполнением законодательства при создании органами власти условий для повышения инвестпривлекательности, сообщила областная прокуратура.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, для участия в обсуждении на мероприятие были приглашены зампред облправительства, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, министры имущественных отношений, экономического развития и АПК, глава Ульяновска, бизнес-омбудсмен.
Прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов отметил на заседании, что, согласно Национальному рейтингу состояния инвестклимата, «Ульяновская область по итогам 2025 года заняла лишь 26-е место, выбыв из топ-20 регионов России». По его мнению, «негативные тенденции по снижению инвестиционной активности сохраняются и в текущем году».
По словам прокурора, об имеющихся проблемах в формировании инвестклимата свидетельствует сокращение общего количества субъектов МСП, а деятельность органов власти по реализации масштабных инвестпроектов «характеризуется серьезными упущениями». Прокурорскими проверками выявлены нарушения закона при продлении органами власти договоров аренды земельных участков, предпринимателями, в установлении арендной платы, осуществлении контроля в сфере розничной продажи алкоголя, а также при оказании мер поддержки аграриям. Также установлены факты ограничения конкуренции при заключении госконтрактов и договоров на пользование госимуществом. Велика задолженность перед бизнесом по государственным и муниципальным контрактам. Так, только после требований прокуратуры в 2026 году была погашена такая задолженность на сумму более 98 млн руб. Всего в этом году прокуратурой пресечено более 2,2 тыс. нарушений закона со стороны представителей органов муниципальной и региональной власти, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено почти 700 чиновников, по итогам проверок возбуждено 10 уголовных дел.
Андрей Васильев, Ульяновск