Прокурор обратил внимание на состояние инвестклимата Ульяновской области

По словам прокурора, об имеющихся проблемах в формировании инвестклимата свидетельствует сокращение общего количества субъектов МСП, а деятельность органов власти по реализации масштабных инвестпроектов «характеризуется серьезными упущениями». Прокурорскими проверками выявлены нарушения закона при продлении органами власти договоров аренды земельных участков, предпринимателями, в установлении арендной платы, осуществлении контроля в сфере розничной продажи алкоголя, а также при оказании мер поддержки аграриям. Также установлены факты ограничения конкуренции при заключении госконтрактов и договоров на пользование госимуществом. Велика задолженность перед бизнесом по государственным и муниципальным контрактам. Так, только после требований прокуратуры в 2026 году была погашена такая задолженность на сумму более 98 млн руб. Всего в этом году прокуратурой пресечено более 2,2 тыс. нарушений закона со стороны представителей органов муниципальной и региональной власти, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено почти 700 чиновников, по итогам проверок возбуждено 10 уголовных дел.