Прокурор обратил внимание на состояние инвестклимата Ульяновской области
Во вторник, 27 октября, в Ульяновске состоялось расширенное заседание коллегии региональной прокуратуры, на котором обсуждались вопросы надзора за исполнением законодательства при создании органами власти условий для повышения инвестпривлекательности, сообщила областная прокуратура.
По данным ведомства, для участия в обсуждении на мероприятие были приглашены зампред облправительства, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, министры имущественных отношений, экономического развития и АПК, глава Ульяновска, бизнес-омбудсмен.
Прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов отметил на заседании, что, согласно Национальному рейтингу состояния инвестклимата, «Ульяновская область по итогам 2025 года заняла лишь 26-е место, выбыв из топ-20 регионов России». По его мнению, «негативные тенденции по снижению инвестиционной активности сохраняются и в текущем году».
По словам прокурора, об имеющихся проблемах в формировании инвестклимата свидетельствует сокращение общего количества субъектов МСП, а деятельность органов власти по реализации масштабных инвестпроектов «характеризуется серьезными упущениями». Прокурорскими проверками выявлены нарушения закона при продлении органами власти договоров аренды земельных участков, предпринимателями, в установлении арендной платы, осуществлении контроля в сфере розничной продажи алкоголя, а также при оказании мер поддержки аграриям. Также установлены факты ограничения конкуренции при заключении госконтрактов и договоров на пользование госимуществом. Велика задолженность перед бизнесом по государственным и муниципальным контрактам. Так, только после требований прокуратуры в 2026 году была погашена такая задолженность на сумму более 98 млн руб. Всего в этом году прокуратурой пресечено более 2,2 тыс. нарушений закона со стороны представителей органов муниципальной и региональной власти, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено почти 700 чиновников, по итогам проверок возбуждено 10 уголовных дел.