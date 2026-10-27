Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов, обновив максимум с середины июня

Кроме того, инвесторы отыгрывали и вступление в силу режима прекращения огня в населенном пункте Алешки в Херсонской области. «Несмотря на то что прекращение огня локальное, эти сигналы воспринимаются инвесторами именно как моделирование возможных будущих переговоров о полноценном мирном соглашении»,— указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Накануне в Кремле заявляли, что режим тишины в Алешках может стать примером для аналогичных договоренностей на других участках конфликта.