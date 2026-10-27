Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов, обновив максимум с середины июня
27 октября индекс Московской биржи впервые с 16 июня поднялся выше 2500 пунктов. На максимуме он достигал отметки 2553 пункта, на 1,6% выше закрытия предыдущего дня. По итогам основной сессии индекс остановился на отметке 2510,56 пункта. Поводом для очередной игры на повышение стали геополитические события. Инвесторы активно отыгрывали неожиданные телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Юнасом Гар Стёре. Стороны обсудили недавнюю встречу господина Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также предстоящую встречу российской, украинской и американской делегаций, о которой президент США Дональд Трамп объявил 26 октября.
Кроме того, инвесторы отыгрывали и вступление в силу режима прекращения огня в населенном пункте Алешки в Херсонской области. «Несмотря на то что прекращение огня локальное, эти сигналы воспринимаются инвесторами именно как моделирование возможных будущих переговоров о полноценном мирном соглашении»,— указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Накануне в Кремле заявляли, что режим тишины в Алешках может стать примером для аналогичных договоренностей на других участках конфликта.
Среди «голубых фишек» в лидеры роста вышли акции крупных нефтегазовых компаний. Акции «Газпрома» подорожали на 2%, ЛУКОЙЛа — на 2,5% (и обновили годовой максимум). Суммарный объем торгов по этим бумагам превысил 27 млрд руб., заняв более четверти всего дневного оборота биржи. Активно росли и котировки акций IT-компаний, чьи дата-центры подвергались атакам в предыдущие дни. Котировки акций VK выросли на 5,5%, а бумаги «Яндекса» подорожали на 1,6%.