Самым популярным кроссовером с пробегом на Кубани стала LADA 4x4
В третьем квартале 2026 года самыми популярными моделями кроссоверов и внедорожников с пробегом в Краснодарском крае стали LADA 4x4, BMW X5 и Toyota RAV4. Средняя стоимость автомобиля составила 2,4 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Авито Авто».
Среди марок в регионе лидируют Toyota (8,6%), LADA (8,3%) и BMW (7,5%) — вместе они заняли 24,4% рынка. Следом идут Mercedes-Benz (5,9%) и Hyundai (5,7%).
У японских моделей первые три места заняли Toyota RAV4 (2,2 млн руб.), Land Cruiser (4,5 млн руб.) и Land Cruiser Prado (3,4 млн руб.). У российских — LADA 4x4 (454 тыс. руб.), Chevrolet Niva (514 тыс. руб.) и LADA Niva Legend (945 тыс. руб.). У немецких — BMW X5 (4,5 млн руб.), Volkswagen Tiguan (2 млн руб.) и BMW X6 (5 млн руб.). У южнокорейских — Kia Sportage (1,9 млн руб.), Hyundai Santa Fe (2,3 млн руб.) и Hyundai Creta (1,8 млн руб.).
За год сильнее всего подешевели Changan (-3,2%, до 2,2 млн руб.), Toyota (-2,2%, до 3 млн руб.) и УАЗ (-2%, до 775 тыс. руб.). Среди отечественных моделей заметнее всего в цене упали Chevrolet Niva (-4,3%, до 514 тыс. руб.), УАЗ Patriot (-4,3%, до 966 тыс. руб.) и LADA Niva Legend (-3,1%, до 945 тыс. руб.). Toyota Land Cruiser Prado потерял 5,1% стоимости (до 3,4 млн руб.), Mercedes-Benz M-класса — 1,3% (до 1,6 млн руб.), Hyundai Santa Fe — 2,1% (до 2,3 млн руб.).