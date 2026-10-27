Самым популярным кроссовером с пробегом на Кубани стала LADA 4x4

За год сильнее всего подешевели Changan (-3,2%, до 2,2 млн руб.), Toyota (-2,2%, до 3 млн руб.) и УАЗ (-2%, до 775 тыс. руб.). Среди отечественных моделей заметнее всего в цене упали Chevrolet Niva (-4,3%, до 514 тыс. руб.), УАЗ Patriot (-4,3%, до 966 тыс. руб.) и LADA Niva Legend (-3,1%, до 945 тыс. руб.). Toyota Land Cruiser Prado потерял 5,1% стоимости (до 3,4 млн руб.), Mercedes-Benz M-класса — 1,3% (до 1,6 млн руб.), Hyundai Santa Fe — 2,1% (до 2,3 млн руб.).