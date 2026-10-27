Госдума поддержала штрафы за нарушение региональных запретов
Госдума 27 октября в первом чтении одобрила поправки к Кодексу об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за неисполнение решений региональных оперативных штабов. Депутаты сошлись во мнении, что вводимые санкции станут дополнительной гарантией реагирования на угрозы безопасности, особенно в условиях проведения спецоперации. Некоторых парламентариев не устроил слишком маленький размер наказания.
Правительственный законопроект дополняет Кодекс об административных правонарушениях ст. 19.5–5 о неисполнении решений оперативного штаба региона или высшего должностного лица субъекта. За это правонарушение, если оно не содержит уголовно наказуемого деяния, граждан предлагается штрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн руб. (для последних также предусмотрено приостановление деятельности до 90 суток). Срок давности по новой статье составит три года.
По словам замминистра юстиции Вадима Федорова, регулирование создаст дополнительные гарантии исполнения решений, принятых для реагирования на угрозы безопасности, что «представляется особенно актуальным в условиях проведения спецоперации». Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству поддержал концепцию законопроекта, сообщил его зампред Дмитрий Погорелов («Единая Россия», ЕР), однако рекомендовал ко второму чтению конкретизировать сферу правоотношений, на которую будет распространяться действие новеллы.
В ходе обсуждения депутаты поинтересовались, кто конкретно будет следить за неисполнением решений. «Там одни начальники в этих оперштабах, сомневаюсь, что замминистра внутренних дел будет составлять протокол»,— заметил Алексей Куринный (КПРФ).