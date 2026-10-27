В Ярославле задержали фигурантов дела о похищении человека
В Ярославле задержали фигурантов уголовного дела о похищении 22-летнего жителя Ивановской области и разбое в особо крупном размере. Всего по делу проходят пятеро мужчин, сообщили в Следственном комитете России.
По версии следствия, 6 сентября 2026 года обвиняемые напали на молодого человека, посадили его в автомобиль и вывезли в гараж. Там его удерживали и угрожали ему, требуя сведения об имуществе. Затем фигуранты похитили деньги и имущество потерпевшего, в том числе из его дома, на сумму не менее 84 млн руб.
После этого мужчину вывезли в лесополосу, связали ему руки и оставили там. Похищенным, по данным следствия, обвиняемые распорядились по своему усмотрению.
Фигурантов установили и задержали в том числе в Ярославле, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Твери. По местам их жительства провели обыски. Следствие ходатайствует об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело расследуется следственными органами СК России по Ивановской области. Мужчинам вменяют похищение человека, совершенное организованной группой, и разбой в особо крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 126 и п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).