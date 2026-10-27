В Ярославле задержали фигурантов дела о похищении человека

По версии следствия, 6 сентября 2026 года обвиняемые напали на молодого человека, посадили его в автомобиль и вывезли в гараж. Там его удерживали и угрожали ему, требуя сведения об имуществе. Затем фигуранты похитили деньги и имущество потерпевшего, в том числе из его дома, на сумму не менее 84 млн руб.