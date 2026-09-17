Рационы ограничили в средствах

Некогда крупнейший сервис доставки готовых рационов Level Kitchen может прекратить работу: компания намерена подать заявление о собственном банкротстве. Решению предшествовали взыскания со стороны налоговых органов, приведшие к ограничениям на пользование счетами. Проблемы наложились на негативную конъюнктуру — по прогнозам, оборот рынка рационов в 2026 году сократится на 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Операционная компания Level Kitchen ООО «Левел мск» намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве. Это следует из сообщения на сайте «Федресурс», опубликованном 17 сентября. 10 сентября, согласно картотеке дел, заявление о признании компании банкротом в Арбитражный суд Москвы, впрочем, уже подало управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Кировской области.

В Performance Group, куда входит Level Kitchen, “Ъ” сообщили, что на деятельности компании сказались ограничения по расчетным счетам и списание денежных средств для погашения спорных начислений ФНС. Ситуация возникла в крайне сложный для отрасли период, говорят там. В группе добавили, что сейчас налоговые взыскания со стороны оспариваются. Там рассчитывают на правовое, взвешенное и объективное разрешение ситуации. В ФНС оперативно не ответили “Ъ”.

Сервис Level Kitchen был запущен в 2017 году и изначально специализировался на доставке готовых рационов на дом. Продукция позиционировалось как правильное питание с ограниченной калорийностью, направленное в том числе на снижение массы тела. В своем сегменте Level Kitchen ранее считался лидером и занимал в 2024 году 34% рынка рационов, по данным в Infoline. В 2025 году сервис уступил лидерство Grow Food.

Performance Group также включает бренды Performance Food и My Food. Управляет бизнесом Артур Зеленый, бенефициары не раскрываются. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка ООО «Левел мск» снизилась на 34% год к году, до 2,1 млрд руб., чистый убыток увеличился более чем в два раза, до 83,2 млн руб.

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На 14 сентября 2026 года объем текущих исполнительных производств ООО «Левел мск» достиг 44 млн руб. по 28 делам. В 2026 году компания получила 37 исков на общую сумму 125,2 млн руб. Для сравнения, за весь полный 2025 год исковая нагрузка не превышала 60,6 млн руб., а в 2021–2024 годах — 2,2 млн руб. в год. Сумма недоимки задолженности «Левел мск» по пеням и штрафам по налогам на 1 августа 2026 года составляла 19,4 млн руб.

Обороты бизнеса Level Kitchen сократились в условиях общего снижения спроса россиян на рационы и наборы для приготовления блюд.

В январе—июне 2026 года оборот этого сегмента, согласно Infoline, составил 3,1 млрд руб., сократившись за год в два раза. Прогноз на весь 2026 год — снижение на 40%, до 8 млрд руб. Специализированные сервисы испытывают давление со стороны продуктовых сетей и операторов общепита с собственной доставкой, констатирует гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

В 2025 году, по оценке Infoline, совокупные продажи готовой еды достигли 1,12 трлн руб., прибавив год к году 18,5%. Прогноз на 2026 год — рост на 14,3%, до 1,28 трлн руб. Покупатель может выбирать отдельные блюда под потребности и бюджет, не оплачивая рацион на несколько дней, поэтому игроки переориентируются на поставки готовой еды в розницу. Например, Grow Food развивает стратегическое партнерство с «Магнитом», в рамках которого тестировал формат shop-in-shop в «Первом выборе» (дискаунтер «Магнита»), напоминает Михаил Бурмистров. Эксперт поясняет, что это возможность загрузить производство, не привлекая покупателей самостоятельно.

Но налоговую задолженность Level Kitchen нельзя объяснять только падением продаж: значительная часть требований связана с доначислениями за 2021–2023 годы и квалификацией отношений с самозанятыми и ИП, отмечает господин Бурмистров. Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Константин Власов в то же время обращает внимание, что падение выручки затрудняет расчеты по этим долгам. Недостаточность оборотных средств в моменте мешает восстановлению продаж, добавляет господин Бурмистров.

Дарья Андрианова