Финансирование проектов инициативного бюджетирования в Прикамье за девять лет выросло втрое
Субсидирование проектов инициативного бюджетирования в Прикамье выросло втрое с 2017 года. Об этом рассказал директор департамента по развитию местного самоуправления Иван Корякин во время заседания комитета краевого парламента по государственной политике и местному самоуправлению.
Как сообщает пресс-служба краевого законодательного собрания, за указанный период реализовано 1662 проекта, а сумма финансовой поддержки увеличилась в три раза. В 2026-м во всех муниципалитетах Прикамья осуществляются 182 проекта на общую сумму в 259,3 млн руб. Чаще всего жители края реализуют планы по благоустройству: таких инициатив 59 в 29 округах.
В следующем году должно быть реализовано 174 проекта, из которых 41 – создание детских и спортивных площадок. Сумма субсидий превысит 260 млн руб.