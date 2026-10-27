Финансирование проектов инициативного бюджетирования в Прикамье за девять лет выросло втрое

Как сообщает пресс-служба краевого законодательного собрания, за указанный период реализовано 1662 проекта, а сумма финансовой поддержки увеличилась в три раза. В 2026-м во всех муниципалитетах Прикамья осуществляются 182 проекта на общую сумму в 259,3 млн руб. Чаще всего жители края реализуют планы по благоустройству: таких инициатив 59 в 29 округах.