Бывший подполковник Константин Фролов приговорен к 21 году строгого режима
Судья Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда Анатолий Мовчан 27 октября приговорил бывшего начальника группы специальных операций 83-й ОДШБ Константина Фролова, известного по позывному Палач, по совокупности преступных эпизодов к 21 году колонии строгого режима. Его признали виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов, взятках и махинациях с ранениями, которые, по версии следствия, были получены не в боях, а в результате самострелов (ст. 222, ст. 222.1, ст. 222.2, ст. 290, ст. 159 УК РФ).
Суд также лишил Константина Фролова четырех орденов Мужества, медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также воинского звания «подполковник».
Изначально дело Палача слушалось в особом порядке: подполковник полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на своего командира — полковника Артема Городилова. Однако позже Палач заявил ходатайство об изменении порядка рассмотрения дела на общий, отвергнув все предъявленные ему обвинения. Ранее он связывал свое преследование с делом отца — экс-замгендиректора по реализации госпрограммы вооружения «Роскосмоса» Олега Фролова, которому вменили в вину коррупционные преступления.
Процесс проходил в закрытом режиме, однако источники “Ъ” сообщили, что экс-офицер, по версии обвинения, вместе с подельниками (с этим делом связаны более 30 фигурантов) создал организованную группу, совершавшую хищение бюджетных средств.
По материалам дела, в ноябре 2023 года Константин Фролов обратился к должностным лицам штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и заявил о необходимости создать рабочую группу по испытанию беспилотников новых образцов под вымышленным названием «Сатурн-туман ВП» и «Бизон ВП» и необходимости в связи с этим назначить его старшим данной группы. Преступный план, установил суд, предусматривал подбор в подразделение бойцов, согласных на причинение им повреждений, представление в медучреждения ложных сведений о ранениях, а также получение госнаград и выплат за них на основании вымышленных подвигов. Для этого предполагалось снимать постановочные видео с использованием трофейного оружия, боеприпасов, гранат и дымовых шашек.