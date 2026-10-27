Бывший подполковник Константин Фролов приговорен к 21 году строгого режима

По материалам дела, в ноябре 2023 года Константин Фролов обратился к должностным лицам штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и заявил о необходимости создать рабочую группу по испытанию беспилотников новых образцов под вымышленным названием «Сатурн-туман ВП» и «Бизон ВП» и необходимости в связи с этим назначить его старшим данной группы. Преступный план, установил суд, предусматривал подбор в подразделение бойцов, согласных на причинение им повреждений, представление в медучреждения ложных сведений о ранениях, а также получение госнаград и выплат за них на основании вымышленных подвигов. Для этого предполагалось снимать постановочные видео с использованием трофейного оружия, боеприпасов, гранат и дымовых шашек.