Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №199

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 28 октября

Австралийский доллар56,5406
Английский фунт107,4843
Белорусский рубль27,3393
Гонконгский доллар*10,2652
Дирхам ОАЭ21,9280
Доллар США80,5307
Евро90,0977
Индийская рупия**84,6246
Казахстанский тенге**17,8541
Канадский доллар57,4194
Китайский юань12,0677
СДР109,1046
Сингапурский доллар62,8999
Турецкая лира*16,1975
Украинская гривна*17,6842
Шведская крона*80,8886
Швейцарский франк97,2006
Японская иена**51,0820

*За 10. **За 100.