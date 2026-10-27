Официальные курсы валют ЦБ на 28 октября
|Австралийский доллар
|56,5406
|Английский фунт
|107,4843
|Белорусский рубль
|27,3393
|Гонконгский доллар*
|10,2652
|Дирхам ОАЭ
|21,9280
|Доллар США
|80,5307
|Евро
|90,0977
|Индийская рупия**
|84,6246
|Казахстанский тенге**
|17,8541
|Канадский доллар
|57,4194
|Китайский юань
|12,0677
|СДР
|109,1046
|Сингапурский доллар
|62,8999
|Турецкая лира*
|16,1975
|Украинская гривна*
|17,6842
|Шведская крона*
|80,8886
|Швейцарский франк
|97,2006
|Японская иена**
|51,0820
*За 10. **За 100.