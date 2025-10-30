НОВАТЭК: освоить запасы СПГ России без международной кооперации практически невозможно

Глава компании НОВАТЭК Леонид Михельсон призвал к международному сотрудничеству для освоения арктических запасов газа и производства СПГ в России. Он подчеркнул, что без участия зарубежных партнеров эта задача невыполнима.

«Равно как американские СПГ-проекты на Аляске не могут быть реализованы без большого числа зарубежных партнеров, точно так же для покрытия мирового спроса сегодня требуется кооперация и в российской Арктике. Всех вас к этому призываю»,— заявил господин Михельсон в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме (цитата по ТАСС). Глава НОВАТЭКа отметил, что к 2050 году прогнозируется рост рынка СПГ с 405 млн тонн до 720 млн тонн. По его словам, такие ресурсы могут обеспечить Россия, США и Катар.

В июле министр энергетики Сергей Цивилев сообщал, что Россия, кроме действующих заводов «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», а также реализуемого «Арктик СПГ-2», намерена построить до 2050 года СПГ-проект в Усть-Луге, «Обский СПГ», «Мурманский СПГ», «Арктик СПГ-1».