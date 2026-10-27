Продолжение приключений барашка Шона выйдет в прокат 29 октября
29 октября в российском прокате выйдет «Барашек Шон и Чудище Лохматое» (Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom) Стива Кокса и Мэттью Уокера — продолжение популярной анимационной франшизы от британской студии Aardman Animations. Пластилиновый барашек Шон появился на свет в 1995 году, в одном из мультфильмов культовой серии «Невероятные приключения Уоллеса и Громита», созданной аниматором Ником Парком.
Его сольный дебют состоялся в 2007 году, когда был запущен сериал «Барашек Шон», продолжавшийся семь сезонов — до 2025 года. В 2014 году на экраны вышел полнометражный фильм о том, как Шон и его товарищи выбираются с фермы в большой город на поиски своего хозяина. Эта картина, снятая уже без участия Ника Парка, получила номинацию на «Оскар», как и «Барашек Шон: Фермагеддон», вышедший в 2019 году.
«Чудище Лохматое» — третий полный метр о Шоне и его друзьях. Изначально он задумывался как спецвыпуск ко Дню святого Валентина, но в процессе авторы переориентировались на Хэллоуин, наполнив картину множеством отсылок к знаменитым фильмам ужасов. А о празднике всех влюбленных здесь напоминает романтическая линия, доставшаяся хозяину фермы.