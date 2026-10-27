Любовь и волосы

Его сольный дебют состоялся в 2007 году, когда был запущен сериал «Барашек Шон», продолжавшийся семь сезонов — до 2025 года. В 2014 году на экраны вышел полнометражный фильм о том, как Шон и его товарищи выбираются с фермы в большой город на поиски своего хозяина. Эта картина, снятая уже без участия Ника Парка, получила номинацию на «Оскар», как и «Барашек Шон: Фермагеддон», вышедший в 2019 году.