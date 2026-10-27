Любовь и волосы
В кинотеатрах стартует продолжение приключений барашка Шона
В прокат выходит «Барашек Шон и Чудище Лохматое» (Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom) Стива Кокса и Мэттью Уокера — продолжение популярной анимационной франшизы от британской студии Aardman Animations. За просмотром фильма Юлия Шагельман не без удовольствия вернулась в детство, когда самое смешное было понятно без слов.
Пластилиновый барашек Шон появился на свет в 1995 году, в одном из мультфильмов культовой серии «Невероятные приключения Уоллеса и Громита», созданной аниматором Ником Парком. Там его случайно остригли наголо автоматической машинкой для стрижки овец, из-за чего он и получил свое имя — Shaun созвучно с английским словом «shorn», то есть «стриженый». Еще раз Шон появился в сериале «Уоллес и Громит: Хитроумные приспособления».
Его сольный дебют состоялся в 2007 году, когда был запущен сериал «Барашек Шон», продолжавшийся семь сезонов — до 2025 года. В 2014 году на экраны вышел полнометражный фильм о том, как Шон и его товарищи выбираются с фермы в большой город на поиски своего хозяина. Эта картина, снятая уже без участия Ника Парка, получила номинацию на «Оскар», как и «Барашек Шон: Фермагеддон», вышедший в 2019 году.
«Чудище Лохматое» — третий полный метр о Шоне и его друзьях. Изначально он задумывался как спецвыпуск ко Дню святого Валентина, но в процессе авторы переориентировались на Хэллоуин, наполнив картину множеством отсылок к знаменитым фильмам ужасов. А о празднике всех влюбленных здесь напоминает романтическая линия, доставшаяся хозяину фермы.
Итак, овцы готовятся к наступающему Хэллоуину, выращивая тыквы для украшения хлева. В это время Фермер набирается смелости, чтобы позвать на костюмированный бал прекрасную Ветеринаршу. Однако ему мешают природная застенчивость и переживания по поводу поредевшей шевелюры.
Когда в силу стечения обстоятельств урожай тыкв оказывается загублен, изобретательный Шон решает восстановить его в кратчайшие сроки с помощью чудо-средства, созданного им на основе эликсира для роста волос. Тыквы действительно начинают колоситься с удвоенной силой, а усовершенствованный «Волосорост» попадает в руки Фермера и дарит ему новую завидную прическу, а также пышные усы.
Окрыленный успехом, он отправляется к Ветеринарше, но вот незадача — действие «Волосороста» не прекращается, и вскоре Фермер превращается в то самое Чудище Лохматое. Возлюбленная его не узнает, жители городка устраивают за ним охоту, и только Шон с овцами и верным псом Битцером могут его спасти и вернуть прежний облик.
Один из главных приемов «Барашка Шона» — полное отсутствие текста. И животные, и люди общаются между собой с помощью различных звуков: блеяния, хмыканья, гавканья, рычания, мычания, покашливания и т. д.
Поэтому весь юмор в «Барашке» — визуальный и при этом весьма выразительный, что делает его прямым наследником комедий эпохи Великого немого.
Авторы обращаются и к последующей истории кинематографа — чего стоит сцена в душе, по-доброму пародирующая хичкоковский «Психо», или принимающий участие в травле Чудища горожанин в маске Джейсона Вурхиса из франшизы «Пятница, 13-е». А сама толпа, размахивающая бутафорскими вилами и топорами, конечно, перекочевала в «Барашка» из фильмов про Франкенштейна.
В мультфильме нет деления на взрослые и детские шутки: одним кинематографические аллюзии, а другим — погони и вонючие бомбочки. Нет, юмор «Барашка Шона» объединяет все возрасты и способен одинаково порадовать детей и родителей. Разве что для пап приготовлена индивидуальная мораль: не волосы красят человека, а алопеция — не помеха настоящей любви.